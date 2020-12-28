Dolar 7.50'nin altını gördü! İşte euro ve altın fiyatlarında son durum

Merkez Bankası (TCMB), politika faizinde geçen hafta beklentilerin üzerinde artış yapmıştı. Merkez, para politikasını kullanma kabiliyeti nedeniyle sorgulanan kredibilitesini artırırken TL'ye yönelik beklentilerde de genellikle iyimserlik hakim durumda.

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Küresel yatırımcılar piyasadan yeni yıl öncesi büyük ölçüde çekilirken yeni pozisyon alma istekliliği önümüzdeki yılın ilk günlerine kalacak olmasıyla hacimlerin düşük kalması bekleniyor. TCMB politika faizini 200 baz puan artışla beklentilerin üzerine çekip yüzde 17’ye yükseltirken para politikasında sıkı duruşun, enflasyonda kalıcı düşüşe ve fiyat istikrarına işaret eden güçlü göstergeler oluşana kadar kararlılıkla sürdürüleceğine dikkat çekti.

Dolar, yılın son işlem haftasına sakin bir başlangıç yaptı. TCMB'nin beklentinin üzerindeki faiz kararı sonrası 7,70 üzerinden 7,55 altına kadar inen dolar/TL cephesinde 28 Aralık haftası 7,57 seviyesinden başladı. Ancak TL benzer para birimlerine göre TCMB’den yeni sıkılaştırma beklentileriyle ve petrol fiyatlarındaki düşüşle pozitif ayrışmıştı.

Kur, sabah saatlerinde 7,50'nin altını gördükten sonra 7,51 civarında seyrediyor. Euro/TL ise 9,18'lerde değerleniyor.

11:20'de piyasalar

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BDDK’nın taksit sınırlamaları

Bankacılar BDDK’nın taksit sınırlamaları gibi para politikasında sıkılaştırmayı tamamlayıcı adımlarının faiz artışının etkinliğini artıracağına dikkat çekti. Benzer şekilde sigara vergi indirimleri de enflasyona yaklaşık 50 baz puan destek olacak. Bazı bankacılar TCMB’nin politika faizinin 2021 için tepe noktasına ulaşmış olduğunu düşünüyorlar.

Yüzde 5 enflasyon hedefi

Öte yandan TCMB Başkanı Naci Ağbal Cuma günü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonun’da yaptığı sunumda yüzde 5 enflasyon hedefine ulaşılabileceği yönündeki kararlı mesajlar ve swap işlemlerinin ocaktan itibaren günlük açıklanacağı bilgisi ön plana çıktı.

TCMB eski başkanı ve İyi Parti vekili Durmuş Yılmaz ise TBMM’de Ağbal’a 130 milyar dolar olduğu tahmin edilen rezerv satışlarının “karanlıkta” kaldığını belirterek kime ne kadar rezerv satıldığını ve bunun için teftiş yapılıp yapılmayacağını sordu. Yılmaz, Twitter mesajında bu sorulara yanıt alamadığını ancak Ağbal’ın daha sonra yanıtlayacağını söylediğini belirtti.

Enflasyona göre hesaplanan reel faiz

Bankacılar beklenen enflasyona göre hesaplanan reel faizin Türkiye için yüzde 5.6 ile gelişmekte olan ülke ortalaması olan yüzde 0.5’in oldukça üzerine çıkarılmasının yabancı yatırımcı için önümüzdeki yıl net bir portföy girişi anlamına geleceğini düşünüyor. Faiz artışının yabancı yatırımcılardan ziyade lokal yatırımcılar için önemine dikkat çekiyor.

Yerli yatırımcı döviz ve altın almaya devam ediyor

Lokaller, son iki senede döviz ve altın varlıklarını yaklaşık 70 milyar dolar tutarında artırdı. Geçen hafta açıklanan verilere göre, lokal döviz altın mevduatları 234.1 milyar dolarla tarihi zirvede.

TCMB son iki yılda kaybettiği yaklaşık 130 milyar dolar döviz rezervini yerine koymak için ise dolarizasyonun tersine çevrilmesinin önemine vurgu yapıyor.

Bu kapsamda piyasalar yıl sonu tatili nedeniyle sakin seyreden bu günlerin ardından 2021’in ilk dönemlerinde yabancı yatırımcı girişlerinin süreceğini ancak lokallerin nasıl bir seyir izleyeceğinin de önemli olacağını belirtiyorlar.

Türkiye’nin 5 yıllık kredi iflas takası primi (CDS) ise ekonomi yönetimindeki değişim öncesi işlem gördüğü 570 baz puandan gerilediği 315/325 seviyesinde işlem görmeyi sürdürüyor.