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Dolar 7.32 ile tarihi rekor kırdı! 7 Ağustos piyasalarda son durum

Dün 7.30'a yükselerek zirveyi gören dolar/TL yeni güne de 7.26'nın hemen üzerinde başladı. Dolar kuru, şu dakikalarda 7.3278 ile tarihi rekor kırdı.

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7.30'u aşarak tarihi zirvesine yükselen dolar/TL, günü de 7.25'ten kapatmıştı.

Doların ana para birimleri karşısındaki ortalama değerini gösteren dolar endeksi son 2 yılın en düşük seviyesine gerilemesine rağmen dolar, TL karşısında tarihi rekorunu kırdı.

Dolarda 7.32 ile yeni rekor

Sabah saatlerinde 7.2946 ile işlem görüyordu

Yeni güne 7.26 liranın üzerinde başlayan dolar, şu dakikalarda 7.3278 lira, Euro 8.61, sterlin ise 9.53 lira civarında işlem görüyor.

Ons altında zirvede

2.065 doların üzerine tırmanan altının ons fiyatı ise bugün kazanımlarının bir kısmını vermiş durumda. Yine de 2.057 dolarla tarihi zirvesine yakın seyrediyor.

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