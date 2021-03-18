Dolar 6.90'a düşecek çünkü... İslam Memiş faiz kararı sonrası açtı ağzını yumdu gözünü

MERKEZ Bankası'nın 200 baz puanlık faiz artışı kararına altın ve finans uzmanı İslam Memiş ateş püskürdü. Yabancı yatırımcının 7.50'lerden bozduğu dolarla Türk lirası alıp faiz kararı sonrası 6.9 seviyesinden tekrar dolara döneceğini belirten Memiş, yatırımcıları da uyardı...

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Altın ve finans uzmanı İslam Memiş, Merkez Bankası’nın 200 baz puanlık artış yapmasını eleştirirken, karara üzüldüğünü söyledi. "Bu artışı sadece faiz artışını isteyenler bildi ve istediklerini adılar" diyen İslam Memiş, Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası doların bir miktar düyeceğini ancak tekrar toparlanacağını söyledi. İşte İslam Memiş'in internet üzerinden yayın yapan bir programda yaptığı açıklamalardan satır başları...

- Merkez Bankası faiz artırmaz diyordum, 200 baz puanlık artışla yanıldım. Bu artışı sadece faiz artışını isteyenler bildi ve istediklerini adılar.

- Yüksek faiz halkın fakirleşmesi demek… Yüksek faiz yabancı yatırımcının oturduğu yerden sizin kasanızdaki parayla para kazanması demek… Yüksek faiz demek yıllarca çalışırsınız onlar oturduğu yerden sizin emeğinizi sömürür ve kanınızı emerler…

Yabancı bu karara sevindi çünkü... 6.90'dan dolar alırlar...

- Yabancı yatırımcılar bu karara sevindi. Muhtemelen dövizlerini bozdular yüksekten. Şimdi faiz kararıyla birlikte dolar düşüşe geçti. Yabancılar yüksek seviyeden bozdurdukları dolarlarını yine 6.90 lira seviyesinden geri alırlar.

Yıl sonunda dolarda 8.50 lirayı göreceğiz

- Doların tekrar yukarı yönlü bir atak göreceğiz. Bu sefer yine “Hadi dolar artır” diyecekler. Faiz artırmazsan doları 98 lira yaparız diyecekler. Bu sefer ne yapacağız, bu sefer pas geçeceğiz, çünkü bütün mermeri harcadım ben. O zaman da yabancı yatırımcı “Dolarımı alır giderim ben” diyecek. Biz de bu sefer yıl sonunda 8.30 lira gördüğümüz dolar beklentimizi belki 8.50 seviyesinde göreceğiz.

Dolar kuru 7 liranın altına sarkınca ortaya çıkacaklar...

- Artık öngörülemeyen bir süreçten geçiyoruz. Dünya ekonomilerinde kaos ve ciddi bir kriz var. Dolar kuru 7 liranın altına sarkınca bazıları sosyal medya hesaplarından “Hani ne oldu dolar 8 lira olacaktı, 10 lira olacaktı, gördün mü dolar 7 liranın altına sarktı, 6.90 oldu. Siz merak etmeyin öyle bir ekonomimiz var ki dolar 5 liranın altına düşecek” diye mesajlar paylayacaklar.

'Dolar düşüyor' yayarası yapanlar marketteki zamları bilmeyenlerdir

- Bunu yazanlar emin olun market raflarındaki fiyatlarının ne kadar bilmeyen, peynire süte, yumurtaya ne kadar zam geldiğini bilmeyen insanlar. Keşke bu insanlar cebindeki parasının ne kadar eridiğinin farkına varsaydı da bu mesajları yazsaydı. Ama maalesef böyle olmayacak ve popülizm söylemlerle kendimizi avutmaya devam edeceğiz.

Bu faiz kararıyla halk biraz daha fakirleşti

- Bugün 18 Mart. Bir vatan evladı olarak şehitlerimize “Siz bu vatanı bize bir tas çorba ile emanet ettiniz. Ama maalesef biz almış olduğumuz faiz kararıyla birlikte halkın biraz daha fakirleşmesine neden olduk” diyorum.

Faizde neden bu kadar yüksek bir artış oldu?

- Şimdi sizin sıcak paraya ihtiyacınız var. Rezerveler konusunda sıkıntınız var. Döviz ödemeniz oldu için yüksek faiz vererek doları ülkeye getirmek zorundasınız. Yabancının da bu parayı vermesi için de bişey vermek zorundasınız.

- Siz bir şey vermiyorsunuz, birçok şey veriyorsunuz. Onun parasını yüksek kurdan TL’ye çeviriyorsunuz. Düşük kurdan tekrar geri almasını sağlıyorsunuz. Bir de üstüne yüzde 19 faiz veriyorsunuz. Yani bir taşla 3 tane kuş vuran bir para sahibi var karşınızda.

Yüksekten bozan düşükten almak istediği için dolar düşecek

- Bu süreçte ne olacak? Biz faiz kararını verdik, ekonomimiz çok güçlü onun için dolar düştü anlamına gelmiyor. Bu süreçte dolarını yüksekten bozan büyükten almak istediği için dolar düşecek. Büyük ihtimal yine 7 liranın altına sarkan bir dolar kuru göreceğiz karşımızda.

- Ama bunun karşısında bankaya koşan vatandaşlar da göreceğiz “Dolar düşmüş hemen dolar alayım” diye. Bunun sonucunda da önümüzdeki aylarda bankalardaki döviz mevduatlarının arttığını görmüş olacağız. Yine bir dolar bağımlılığıyla devam edeceğiz.