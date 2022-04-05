Dolar 18 lira gram altın 1450 lira olacak İslam Memiş : Mayıs'ta çıldıracak kıyamet kopacak
Bugün saat 10.30 itibariyle dolar 14.71 TL, gram altın ise 913 lirada. Doların çöküşünü bilen İslam Memiş ise kur patlayacak iddiasında. Dolar 18 liraya çıkar diyen İslam Memiş Nisan ayı da son fırsat ayı dedi. İslam Memiş, altın ve doların fırlayacağı tarihleri de söyledi. Altın için 1450 lira olacak iddiasına sürdüren İslam Memiş, küçük yatırımcıyı uyardı.
Mart 2022 enflasyon rakamlarının açıklanması sonrasında para piyasaları ve borsada enteresan gelişmeler yaşandı. Borsa enflasyonun 20 yılın zirvesinde geldiği gün, yükselişe geçerek şaşırttı. Altın ve dolar fiyatları ise rekor enflasyona tepkisiz kaldı. Para ve piyasa uzmanı İslam Memiş ortadaki 'garip' tabloyu yorumladı ve 'dolar patlayacak' uyarısı yaptı. Doların 18 liraya çıkacağını iddia eden İslam Memiş, altın için de Nisan ayı final dedi. İşte altın ve dolardaki son durum ve İslam Memiş'ten gelen bomba değerlendirme:
Enflasyon yüzde 61 ile 20 yılın rekorunu kırarken para piyasaları bugün de sakin tepkisini koruyor. Saat 10.30 itibariyle dolar 14.71 lira, gram altın ise 913 lirada. Çeyrek altın 1.493 TL, yarım altın 2.987 lira, cumhuriyet altını ise 5.957 lirada. Rekor kıran enflasyon sonrası dolar ve altın fiyatları için para ve piyasa uzmanı İslam Memiş'ten bomba kehanetler geldi. Daha önce doların çöküşünü bilen İslam Memiş, altın ve dolar alacaklara piyasalar için uyardı. İşte İslam Memiş'in açıklamaları:
-Yüzde 61’in üzerinde bir enflasyon rakamı açıklandı ancak halkın hissettiği enflasyon yüzde 120’den fazla…
Zaten bunu siz de çok net bir şekilde hissediyorsunuz…
Enflasyonla mücadele edebilmek için zihniyetin tamamen değişmesi gerekiyor… Politikaların tamamen değişmesi gerekiyor… Günü kurtaran politikalar değil, enflasyon ve tarım politikasının milli bir mücadele politikasına dönüşmesi gerekiyor… Çünkü her gelen gün kan kaybetmeye devam ediyoruz… Önceden yiyeceğimiz gıdaları kilo kilo alıyorduk, artık mecburiyet karşılığında gram gram almak zorunda kalacağız…
Fena patlar : Bunlar üzücü şeyler ama şunu iyi bilmemiz gerekiyor, enflasyon rakamları artmaya devam edecek…Günün birinde patladığında fena patlar… Tarım politikaları ve enflasyon politikaları konusunda hiç iyimser değilim… Yüzde 61 enflasyon açıklandığı gün Borsa Istanbul’da yükseliş gördük… Peşinen söyleyeyim bu sağlıklı bir yükseliş değil… Neden yükseldi bilmiyoruz…