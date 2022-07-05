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Dolar 17 lira sınırına dayandı 'Şakkadanak' Necmettin Batırel'den bomba dolar yorumu! O günler yakın

Altın ve dolarla ilgili yaptığı her tahmin olay olan Türkiye gazetesi yazarı Necmettin Batırel'den dolarla ilgili yine olay açıklamalar geldi. Batırel, "Bayım sana söylüyorum, o topladığın dolarların turşusunu kuracağın günler çok yakın" iddiasında bulundu. Dolar 17 lira sınırına dayandı

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Dolar kuru güne yatay seyirle başlamasının ardından yönünü 17 sınırına doğru çevirdi. BBDK'nın şirketlere yönelik ticari kredi sınırlaması kararının ardından gerileyen dolar, bugün saat 10.45 itibariyle 16,96 liradan işlem görüyor. Dolar güne 16,84 liradan başlamıştı. Euro ise 17.59 seviyelerine kadar çıktı.

Doların yükselişe geçtiği dönemde "Şakkadanak satarım bir 10 milyon dolar, düşürürüm doları" sözleriyle fenomen haline gelen Türkiye gazetesi yazarı Necmettin Batırel'den altın, dolar ve kripto paralarla ilgili yine olay olacak bir yazı geldi. Batırel, dolara yatırım yapanların çok kötü batacağını iddia etti. 

Kolay para hayaliyle servetlerini batıranlar kurtarılmalı!
Yurt içindeki kripto para hacminin 9 milyar dolar olduğunu belirten Necmettin Batırel, "Bu çok büyük rakam. Ya bu sanal işlemler tamamen yasaklanmalı, ya da kanuni düzenleme yapılarak kontrol altına alınmalıdır. Kolay para hayaliyle servetlerini batıranlar kurtarılmalıdır." diye yazdı.

Türkiye dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri oldu!
"Türkiye’nin dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girdiğini yazmıştım. Hazmedemediler..." diyen Batırel, yazısını "ABD başta Avrupa ülkeleri tarihlerindeki en büyük ekonomik bunalımını yaşıyor..." dedi.

Bayım o topladığın dolarların turşusunu kuracağın günler çok yakın
"Ne enerjileri kaldı ne imalatları ne de güvenleri, kıvranıyorlar, varlıkları mum gibi eriyor, küçülüyorlar. Bizimle asla kıyaslanamazlar…" diyen Batırel yazısını, "Bayım sana söylüyorum, o topladığın dolarların turşusunu kuracağın günler çok yakın!.." ifadeleriyle noktaladı.

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