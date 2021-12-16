Dolar 15 TL'yi geçti Aysun Kayacı Twitter'da TT oldu 'Kıymetini geç anladık, haklıydın' dediler

"Benim oyumla dağdaki çobanın oyu bir mi..." sözünü hatırlattılar

Sosyal medyada da gündem olan dolar ve euro kuruna ilişkin konular farklı farklı başlıklarla etiketler TT listesine girdi ancak bunlarda en dikkat çeken ve şaşırtanı ise Aysun Kayacı hashtag'i oldu. Bazı sosyal medya kullanıcıları bu duruma 'Ne alakası' var diye tepki evrse de durum tweet'ler akmaya başladıkça ortaya çıktı. Kayacı'nın yılalr evvel söylediğ ive günümüze kadar kalıplaşan bir sözü yeniden gündeme geldi: Benim oyumla dağdaki çobanın oyu bir mi...