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Dolar 15 liranın altına indi bin lirayı gören altın fiyatları çakıldı bu daha fragman

Dolar 15 liranın altına indi bin lirayı gören altın fiyatları çakıldı bu daha fragman

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları ile dolar kuru ve altın fiyatları çakıldı. Gün içinde 18 lirayı gören dolar kuru 15 liranın altına indi. Bin lirayı geçen altın fiyatları da 845 liraya geriledi.

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Kabine toplantısı sona ermeden hemen önce yüzde 10'aşan yükeliş kaydeden dolar ve euro, Erdoğan'ın açıkladığı yeni düzenlemeler sonrası sert düşüş gösterdi. 

Gün içinde 18 lirayı gören dolar kuru Erdoğan'ın yeni düzenlemeleri açıklaması sonrasında dolar 15 seviyesinin altına indi. Gün içerisinde 20 liranın üzerinde alıcı bulan euro ise 17 seviyesinin altında. Altın fiyatları da çakıldı. Gün içinde bin liranın üstüne çıkan gram altının fiyatı saat 22.00 itibariyle 845 liraya kadar geriledi. 

Bu fragman

Para piyasaları uzmanı İslam Memiş dolar ve altın fiyatlarındaki düşüşler için "Kıyım mı var? Bu fragman, yarını izleyelim' diye yazdı

Erdoğan ne dedi?

Döviz kurlarında atak devam ederken, döviz mevduatının çözülmesi ve yastık altını ekonomiye kazandırmak amacıyla sürpriz bir hamle geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dövizin muhtemel getirisine Türk lirası varlıklarda kalarak ulaşılabilmesini sağlayacak yeni bir aracın devreye alınacağını açıkladı. Erdoğan, "Vatandaşımızın bankadaki TL varlığını, mevduat kazancı kur artışından yüksekse bu getiriyi elde edecek. Kur getirisi mevduat kazancının üstünde ise aradaki fark doğrudan vatandaşımıza ödenecek. Bu kazanç stopaj vergisinden muaf tutulacak" dedi.

Erdoğan, döviz kurundaki dalgalanma sebebiyle fiyat vermekte zorlanan ihracatçı firmalara da doğrudan Merkez Bankası aracılığıyla ileri vadeli kur rakamı verileceğini açıkladı.

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