Dolar 13 lirayı Euro 15 lirayı aştı! 'Fakat çok güzel batıyoruz' deyip ünlüler isyan etti
Dolar ve Euro kuru karşısında Türk lirası değer kaybederken Şahan Gökbakar, Hande Doğandemir, Nurgül Yeşilçay, Gökhan Özoğuz'un aralarında bulunduğu ünlü isimler sosyal medyadan tepki gösterdi.
Türk Lirası her saniye erimeye devam ediyor. Güne 11.40 lira seviyelerinde başlayan dolar, saat 11:15'te 12 lirayı aştı. Dolar saat 15:30 itibariyle itibariyle ise 13.40 lirayı görerek yeni bir rekor kırdı. Euro da 15 lirayı aşarak yeni bir rekor kırdı.
İşte ünlülerin tepkileri...
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Şahan Gökbakar
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Nurgül Yeşilçay
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Armağan Çağlayan
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