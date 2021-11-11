Dolar 10 Türk Lirası'na ramak kaldı! Asgari ücretli her ay 100 dolar kaybetmeye başladı İslam Memiş ne dedi?

Dolar bir yandan Merkez Bankası'nın faiz kararını beklerken bir yandan da tarihi rekorlarını sürekli geliştiriyor. Dolar 9.97 lirayı aşarken 10 liraya çok daha fazla yaklaştı. Ekonomistler doların bugün 10 lirayı görebileceğini söylerken, Uğur Gürses, asgari ücretlilerin dolardaki artış nedeniyle her ay 100 dolar kaybettiğini yazdı.

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Döviz kurları güne yatay açılış yaparken, Dolar/TL kısa süre sonra rekor üstüne rekor tazelemeye başladı. Dün akşam saatlerinde ABD'den gelen enflasyon verisinin beklentileri aşmasıyla hız kazanan dolar 9,87 seviyesine kadar yükselerek rekor tazelemişti. Dolar/TL, ABD enflasyon verisinden sonra doların kuvvetlenmesi ve gelişen piyasa para birimlerinin genelini baskılamasıyla rekor tazeledi. Türk lirası son iki günde dolar karşısında yüzde 1,4 civarında değer kaybetti.

Saat 11:45 itibariyle piyasada son durum: Dolar yükselişini ve 10 liraya doğru yürüyüşünü sürdürdü. Saat 11:45 itibariyle dolar 9.97 lirayı geride bıraktı. Euro ise 11.45 sınırını aşarak yeni bir rekor daha kırdı.

Saat 11:30 itibariyle piyasalar: Güne yatay bir seyirde başlayan dolar saat 10:00 sularında tekrar tırmanışa geçti ve 9.95 lira seviyesini geride bıraktı. Dolar saat 11:00 itibariyle 9.95 liranın üzerinde işlem görmeye devam ederken, euro ise 11.42 liranın üzerinde seyrediyor...

Saat 10:00 itibariyle piyasalar: Dolar, bugün de güne 9,87'den başlamasının ardından 9.9e'e yükselerek rekor tazeledi. Dolar saat 10:00 itibariyle 9.92 liradan işlem görüyor. Euro ise 11.41 liranın üzerinde seyrediyor...

'Acaba dolar 10 lira olur mu' diye merak eden kaldı mı?

Doların 9.95'i görmesinin ardından ekonomistlerden üst üste 10 lira değerlendirmeleri gelmeye başladı. Yalçın Karatepe, "Artık 'acaba dolar 10 lira olur mu' diye merak eden kalmamıştır sanırım" paylaşımı yaparken, Mustafa Sönmez, "Bugün doları 10 TL olarak görürsek şaşırmayın." dedi.

İslam Memiş: Bu balon patladığında çok üzülen olur

"Önümüzde şimdi Merkez Bankası'nın faiz kararı toplantısı var" hatırlatması yapan altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, "Dolar kurunun kaderi Merkez Bankası'nın elinde. Merkez Bankası bu toplantıda faize karar vermeyecek! Bir noktada doların çift haneli rakamları görüp görmeyeceğine karar verecek." dedi. İslam Memiş, sosyal medya hesabından da piyasaların köpürtüldüğüne işaret ederek "Bu balon patladığında çok üzülen olur. Hayırlı işler…" paylaşımı yaptı.