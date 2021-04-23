Firari FETÖ’cü Tuncay Opçin, firari FETÖ'cü İhsan Yılmaz'ın FETÖ’nün Kürtlere ve Alevilere yönelik çalışması olmadığını belirtip eleştiri yöneltmesine tepki gösterdi.

Abone ol

OdaTv'de yer alan habere göre FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in “özel sekreteri” olarak bilinen Cevdet Türkyolu ile sosyal medya yöneticisi olan Osman Şimşek arasında, Türkyolu'nun "örgüt parası ile kendine servet biriktirdiği" iddiasını taşıyan mektubu Gülen'e okunması sebebiyle yaşanan kavga sürüyor.

Bu kez FETÖ içinde, Kürtlere ve Alevilere yönelik bir tartışma başladı.

Firari FETÖ’cü Tuncay Opçin, firari FETÖ'cü İhsan Yılmaz'ın FETÖ’nün Kürtlere ve Alevilere yönelik çalışması olmadığını belirtip eleştiri yöneltmesine tepki gösterdi.

Tuncay Opçin, “Ahval'de Ergun Babahan, bir süredir İhsan Yılmaz'la söyleşiler yapıyor. Babahan Hizmet'i anlamaya çalışıyor. İyi de yapıyor. Bu sayede Bay Vasat'ın zihni sefaletini izliyorum” dedi.

“Hizmet Kürt Meselesi'nde, Aleviler konusunda hiçbir adım atmamış” diyen Opçin şunları yazdı:

“Kürt Meselesi'nde 17 bin kayıp için ayrı ayrı davalar açan bütün hakim ve savcılar, Cemaatçi diye atıldı. Kaldı ki, Susurluk ve Ergenekon Davaları süreci tam da bu hesaplaşmanın can damarıydı.

Today's Zaman'da hiç haber yapılmamış. TZ'yi bilemem, ancak Zaman'ı incelerse bu konuların üzerine, şartların elverdiği ölçüde gidildiğini görecektir. Hizmet'in Alevilikle ilişkisi üzerine anlattıkları için söylecek söz bulamıyorum.

Zaman, Abdülhamid Bilici'nin yayın yönetmenliği döneminde 10 Muharrem eki vermiş, basın tarihindeki ilk ve tek örnektir. Kaldıki 1990ların başından itibaren, ilk diyalog çalışmalarını baz alırsak, Alevilerin haklarıyla ilgili her fırsatta adım atılmıştır.

Cem Vakfı başta olmak üzere, Alevilerle hem temas kurulmuş hem de empatiyle yaklaşılmıştır. Unutmayın, 15 Temmuz sonrasında Alevilikle ilgili yayınlar yapan bir yayınevi, Hizmet'le ilintilendirilerek kapatılmıştır.

Bay Vasat, içinde bulunduğu grubun yaptıklarından bile habersiz. Kendisi farkında olmayınca, o konuyla ilgili hiç adım atılmamış, diye düşünüyor. Bunun bir benzerini, başka bir arkadaş söylemiş, "Vay canına Kürtlere 90larda neler yapılmış" demişti. Onun yerine ben utandım.

Hizmet'in Kürtlerle, Alevilerle, Ermenilerle ilişkileri ayrı ayrı kitaplaştırılacak kadar katmanlı ve derinliklidir. Yekpare bir yaklaşımdan söz etmek, özellikle güvenlik bürokrasisinin davranışları Hizmet'e maledildiği için, zor olsa da genel yaklaşım Türkiye'nin ilerisindedir.”

İşte o mesajlar:

Para kavgası

FETÖ içindeki para tartışmasını gündeme getiren FETÖ’nün kapatılan yayın organı Zaman gazetesi muhabiri Ahmet Dönmez ile onu eleştiren Zaman’ın Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı arasında atışma yaşanmıştı. Dumanlı, eski muhabiri Dönmez'i "fitne çıkarmakla" suçlamıştı. Dönmez ise eski müdürüne “Bu yaptığın gazetecilik değil” deyip “gazeteci etiğine yakışmayan” tutumlarını hatırlatmıştı.