Dolandırıcılık iddiaları şoke etmişti! Zerrin Özer eski eşiyle tekrar barıştı
Şarkıcı Zerrin Özer geçen hafta dolandırıcılıkla suçlanan eşi Murat Akıncı'dan boşanmıştı. Bir takım sağlık sorunları yaşayan Zerrin Özer kötü günleri geride bırakarak eski eşi ile tekrardan ilişkiye başladı.
Ünlü sanatçı Zerrin Özer, geçtiğimiz sene Haziran ayında 3 yıldır birlikte olduğu Murat Bardakçı ile dünya evine girmişti. Ancak 2. Sayfa programının evlilik haberini vermesiyle birçok kişi canlı yayına telefonla bağlanarak Özer'in evlendiği kişinin dolandırıcı olduğunu söyledi. Özer bu duruma sessiz kalmayarak 36 saat sonra boşanma kararı almıştı. Başına gelen olaylardan dolayı hastanelik olan Zerrin Özer zor günler geçirmişti. Geçtiğimiz hafta Murat Bardakçıyla boşanan Zerrin Özer son aldığı kararla herkesi şoke etti.
36 saat sonra boşanma kararı almıştı! : 36 saatlik eşinin dolandırıcılıkla suçlandığını öğrendiğinde boşanma kararı alan Zerrin Özer devam eden boşanma davası geçtiğimiz hafta noktalandı.
''Görüşmeye devam ediyoruz'' : Önceki akşam TRT binasından çıkarken görüntülenen Zerrin Özer, programda fenalaştığını ve tansiyonu düştüğü için kendini iyi hissetmediğini söyledi. Uçankuş muhabirine özel hayatından bahseden Özer açıklamalarıyla herkesi şaşırttı.
"Ben hala Murat'la görüşüyorum. İlişkimiz bitmedi, üçüncü şahıslar beni ilgilendirmez. Ona çok değer veriyorum. Ben son iki yılımın en mutlu günlerini ve saatlerini Murat'la geçirdim o yüzden görüşmeye devam ediyorum." ifadelerini kullandı.