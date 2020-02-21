Dolandırıcılık iddiaları şoke etmişti! Zerrin Özer eski eşiyle tekrar barıştı

Ünlü sanatçı Zerrin Özer, geçtiğimiz sene Haziran ayında 3 yıldır birlikte olduğu Murat Bardakçı ile dünya evine girmişti. Ancak 2. Sayfa programının evlilik haberini vermesiyle birçok kişi canlı yayına telefonla bağlanarak Özer'in evlendiği kişinin dolandırıcı olduğunu söyledi. Özer bu duruma sessiz kalmayarak 36 saat sonra boşanma kararı almıştı. Başına gelen olaylardan dolayı hastanelik olan Zerrin Özer zor günler geçirmişti. Geçtiğimiz hafta Murat Bardakçıyla boşanan Zerrin Özer son aldığı kararla herkesi şoke etti.