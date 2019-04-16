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Dolandırıcılık çetesi! İnsanların kemiklerini kırıp kaza geçirdiklerini belirterek tazminat alıyorlar

Dolandırıcılık çetesi! İnsanların kemiklerini kırıp kaza geçirdiklerini belirterek tazminat alıyorlar

İTALYA'da polis ekipleri, insanların kemiklerini doktor kontrolünde kırdıktan sonra araba kazası geçirdiklerini söyleyerek sigorta şirketlerinden milyonlarca euro tazminat alan 34 kişiyi gözaltına aldı.

Polis teşkilatının yaptığı açıklamaya göre suç örgütleri bu yöntemde kullanmak için özellikle uyuşturucu bağımlıları, alkolikler, akli dengesi yerinde olmayanlar ve maddi açıdan yardıma muhtaç insanları hedef aldı.

Bir kişinin ölümü üzerine fark edildi

Sicilya adasındaki Palermo kentinde bir operasyon düzenleyen polisler, bunun ilk olarak dolandırıcılığa dahil olan bir kişinin ölümü üzerine fark edildiğini açıkladı.

Ağustos ayında da benzer dolandırıcılıklar yapan 11 kişi gözaltına alınmıştı.

Anestezi verildikten sonra büyük taşlarla ayaklarını kırıyorlar

Polis teşkilatının yaptığı açıklamaya göre suç örgütleri bu yöntemde kullanmak için özellikle uyuşturucu bağımlıları, alkolikler, akli dengesi yerinde olmayanlar ve maddi açıdan yardıma muhtaç insanları hedef aldı. 50'den fazla kişinin apartmanlarda veya depolarda ayarlanan mekanlara götürülerek anestezi verildikten sonra büyük taşlarla ayaklarının kırıldığı açıklandı.

Sahte trafik kazaları için ise özellikle kameraların olmadığı yerler tespit edildi.

Yakınları gibi hastaneye götürüyorlar

Çete üyeleri ayakları kırılan kişileri yakınlarıymış gibi hastaneye götürdü.  Bir vakada ise mağdurun ayağının bir gemide merdivenden düşme sonucu kırıldığı öne sürüldü.

Binlerce euro alıyorlar

Suç örgütlerinin sigortalardan binlerce euro alırken mağdurlara birkaç yüz euro ödediği belirtiliyor. Gözaltına alınanlar arasında sahte rapor düzenleyen doktorlar, fizyoterapistler ve sigorta başvurularını yapan bir avukat da bulunuyor. Yerel basına göre çeteler bu yöntemle yılda 2 milyon eurodan daha fazla gelir elde ediyor.

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