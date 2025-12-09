BIST 11.182
Dolandırıcılardan görüntülü arama ile cinsel istismar tuzağı

Telefon dolandırıcılarının ve şantaj çetelerinin yeni yöntemi belli oldu. Dolandırıcılar, mağdurları görüntülü arayarak cinsel istismar tuzağına düşüyor.

Dolandırıcıların ve şantaj çetelerinin yeni yöntemi görüntülü arama üzerinden cinsel istismar dolandırıcılığı.

Hedefteki kurban önce yurt dışından gelen görüntülü aramayla karşılaşıyor. Çağrıya yanıt verir vermez çocuklara ait cinsel içerikli bir görüntü beliriyor. Dolandırıcı, o görüntü ile birlikte dolandırmaya çalıştığı kişinin de yüzünü ekran görüntüsü olarak alıyor.

Görüntülerle görüşmenin çok uzun bir zaman boyunca mağdur tarafından yapıldığı gösteriliyor ve mağdurun yakın çevresi tehdit ediliyor.

NE YAPILMALI?

Bilişim Uzmanı Osman Demircan, yurt dışından ya da bilinmeyen numaradan gelen görüntülü çağrıların kesinlikle açılmaması gerektiğini vurgulayıp aramaların başta Nijerya olmak üzere birçok ülkeden geldiğini dile getirdi.

 Olası bir mağduriyet durumunda ise mağdurun ekran görüntüleriyle polis başvurması gerektiğini sözlerine ekleyen Demircan, "Hukuki süreci başlatıp ilk adımı sizin atıyor olmanız, sizin mağduriyetinizi ve haklılığınızı gösterecek en önemli unsur olacaktır." dedi. (star haber)

