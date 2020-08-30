'Dolandırıcılar kralı' öyle bir yerde yakalandı ki... Doğan Çelik’in hikayesi 'Bu kadarına da pes’ dedirtti

Milyonlarca liralık dolandırıcılık olayına karışan Doğan Çelik, kendini hakim, savcı, MİT mensubu ya da işadamı olarak tanıtıyordu Çelik, İzmir Adliyesi'nde bir savcının odasından çıkarken yakayı ele verdi.

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Bulunduğu ortama göre kendisini Yargıda Birlik Platformu Başkanı, hakim, askeri savcı, MİT mensubu, emekli asker olarak tanıtan modern 'Sülün Osman' Doğan Çelik’in hikayesi 'Bu kadarına da pes’ dedirtti.

Üst düzey karşılanıyordu

Hürriyet'ten Fevzi Kızılkoyun'un haberine göre, dolandırıcılık ve hırsızlıktan ceza alınca 'Şükrettin' olan adını Doğan olarak değiştiren Çelik, gittiği illerde üst düzey karşılanıp ağırlanırken, yerel ve ulusal medyada iş insanı olarak birçok kez haber oldu. Balıkesir Burhaniye'de geleneksel yapılan Kızıklı Yağlı Güreşleri’nde de 4 kez güreş ağası oldu.

60 milyon liralık hesap hareketi

Çelik’in, ‘yargıdaki dosyalarınızı çözerim’ diyerek, hakkında soruşturma yürütülen çok sayıda kişiyi de dolandırdığı belirlendi. Çelik’in, haklarında soruşturma bulunan veya ihraç edilen yüzlerce FETÖ'cüden de para aldığı hesap hareketlerinden ortaya çıktı. Çelik’in farklı bankalarda bulunan hesaplarıyla ilgili yapılan çalışmada ise 60 milyon liralık hesap hareketi belirlendi.

Polislere yüklü miktarda rüşvet teklifi

Ankara Organize Suçlarla Mücadele ekipleri Çelik’i teknik ve fiziki takibe aldı. Uzun süre takip edilen Çelik, son olarak gittiği İzmir Adliyesi’nde bir savcının odasından çıkarken gözaltına alındı. Çelik, kendisini gözaltına alan polis ekibini önce ikna etmeye çalıştı. Ardından da aracında bulunan delilleri yok etmeleri karşılığında yüklü miktarda rüşvet teklif etti.

Neler çıktı neler

Gözaltına alınıp Ankara’ya getirilen Çelik, çıkarıldığı mahkemece 'resmi belgede sahtecilik', 'rüşvet ve dolandırıcılık' suçlarından tutuklandı. Çelik’in aracında yapılan aramalarda kendi adına düzenlediği sahte hakim, savcı ve MİT mensubu kimlik kartı, polis telsizi, tepe lambası, başkası adına düzenlenen çok sayıda çek-senet, yargıya intikal eden başkasına ait soruşturma dosyaları ele geçirildi. Çelik, işadamından bürokratına, yargı camiasından siyasetçisine, hakim-savcısından sıradan vatandaşına yüzlerce kişiyi dolandırdı.

"Sıradan biriyken Türkiye’nin zenginleri arasına girdi"

Soruşturma kapsamında adım adım takip edilen Çelik, sürekli şehir değiştirirken gittiği illerde ise üst düzey ağırlanıyordu. Belediye başkanları, rektör, savcı, hakimlerce makamlarında ağırlanan Çelik, dolandırıcılıktan elde ettiği paralarla da bağış yapıp, hayır işlerinde bulunuyordu. Çelik, kendisini ağırlayan belediye başkanları, siyasetçiler, hakim, savcılarla fotoğraf çektiriyordu. Protokolle karşılanıp ağırlanan Çelik, burada ise kendisini Türkiye’nin önde gelen holdinglerden birinin yönetim kurulu başkanı olarak tanıyordu.

Herkes bu durumu hayretle karşılıyor

Polis tarafından aranan Çelik'in, polis takibinden kaçmak için Doğan Çelik adında başka bir kişinin kimlik bilgileriyle sahte kimlik çıkardığı, otellerde, yurtdışı seyahatlerinde bu kimliği kullandığı kaydedildi. Çelik’in bu sayede gittiği illerde takibe takılmadan lüks otellerde konakladığı, lüks bir hayat sürdüğü de ortaya çıktı. Polisin ifadesine başvurduğu Çelik’in boşanma aşamasında olduğu eşinin, "Bu adamla adımın anılmasını istemiyorum, sıradan kendi halinde biriyken bugün Türkiye’nin zenginleri arasına girdi. Bu serveti nasıl yaptı, parayı nerede nasıl bulduğunu bilmiyorum. Onu tanıyan herkes bu durumu hayretle karşılıyor” dediği öğrenildi.