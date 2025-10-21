Dokuz ile sarı kodlu uyarı! “Karambol’ geliyor! Soğuk hava ve fırtınaya birlikte dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, günün hava durumu tahminlerinde Ege ve Akdeniz başta olmak üzere yurdun birçok bölgesinde sağanak yağış uyarısı yaptı. 9 il için sarı kodlu alarm verilirken, Hava Forum'un X hesabından yapılan paylaşımda ise ay sonu işaret edildi ve sezonun ilk soğuk hava dalgasının yolda olduğu belirtildi.