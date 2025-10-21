BIST 10.474
DOLAR 41,97
EURO 48,83
ALTIN 5.852,25

Dokuz ile sarı kodlu uyarı! “Karambol’ geliyor! Soğuk hava ve fırtınaya birlikte dikkat

|
Dokuz ile sarı kodlu uyarı! “Karambol’ geliyor! Soğuk hava ve fırtınaya birlikte dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) dokuz il için uyarıda bulundu. Gök gürültülü sağanak yağış nedeniyle o kentlere sarı kod ile alarm verdi.

Dokuz ile sarı kodlu uyarı! “Karambol’ geliyor! Soğuk hava ve fırtınaya birlikte dikkat - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, günün hava durumu tahminlerinde Ege ve Akdeniz başta olmak üzere yurdun birçok bölgesinde sağanak yağış uyarısı yaptı. 9 il için sarı kodlu alarm verilirken, Hava Forum'un X hesabından yapılan paylaşımda ise ay sonu işaret edildi ve sezonun ilk soğuk hava dalgasının yolda olduğu belirtildi.

118
Dokuz ile sarı kodlu uyarı! “Karambol’ geliyor! Soğuk hava ve fırtınaya birlikte dikkat - Resim: 2

Yurdun güneyi ve doğusunda sağanak hakim olacak, 9 kentte ise şiddetini artıracak. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği günlerin ardından Balkanlardan gelen yeni hava dalgası işleri değiştirecek. 

218
Dokuz ile sarı kodlu uyarı! “Karambol’ geliyor! Soğuk hava ve fırtınaya birlikte dikkat - Resim: 3

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre; Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Gaziantep, Kilis çevrelerinin yağışlı geçeceği, yağışların güney ve batı kesimlerde yer yer gök gürültülü olmak üzere sağanak, kuzeydoğu kesimlerde ise yağmur, yükseklerinde karla karışık yağmur şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.

318
Dokuz ile sarı kodlu uyarı! “Karambol’ geliyor! Soğuk hava ve fırtınaya birlikte dikkat - Resim: 4

Hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar ise genellikle güney ve doğulu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, gök gürültülü kuvvetli sağanak beklenen illeri tek tek sıraladı ve 'sarı kod' ile uyardı. Bu illerde yaşayanların ani sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olması gerektiği belirtildi. Uyarı alan iller şöyle: Adana, Aydın, Hatay, İzmir, Manisa, Kahramanmaraş, Siirt, Şırnak ve Osmaniye.

418