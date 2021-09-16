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Dokununca kaybolacak! Whatsapp'ın devrim gibi özelliği Türkiye'de: Bunlara dikkat!

Dokununca kaybolacak! Whatsapp'ın devrim gibi özelliği Türkiye'de: Bunlara dikkat!

Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma platformu Whatsapp'tan kullanıcıları şaşırtan bir özellik geldi.

Dokununca kaybolacak! Whatsapp'ın devrim gibi özelliği Türkiye'de: Bunlara dikkat!

WhatsApp'ın bir fotoğraf ya da videonun bir kez görüntülenip sonrasında silinmesini sağlayan yeni özelliği Türkiye'de de kullanıma sunuldu.

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Dokununca kaybolacak! Whatsapp'ın devrim gibi özelliği Türkiye'de: Bunlara dikkat!

Daha fazla gizlilik için WhatsApp’ta alıcı tarafından bir kez açıldıktan sonra sohbetten kaybolan fotoğraf veya videolar göndermek için  WhatsApp’ı cihazınız için sunulan en yeni sürüme güncellemeniz gerekiyor. 

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Dokununca kaybolacak! Whatsapp'ın devrim gibi özelliği Türkiye'de: Bunlara dikkat!

Bu medyalar, alıcının Fotoğraflar veya Galeri uygulamasına ya da klasörüne kaydedilmez.

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Dokununca kaybolacak! Whatsapp'ın devrim gibi özelliği Türkiye'de: Bunlara dikkat!

Bir kez görüntülendikten sonra kaybolacak şekilde gönderdiğiniz fotoğraf veya videoları daha sonra tekrar görüntüleyemezsiniz.

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