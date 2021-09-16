Dokununca kaybolacak! Whatsapp'ın devrim gibi özelliği Türkiye'de: Bunlara dikkat!
Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma platformu Whatsapp'tan kullanıcıları şaşırtan bir özellik geldi.
WhatsApp'ın bir fotoğraf ya da videonun bir kez görüntülenip sonrasında silinmesini sağlayan yeni özelliği Türkiye'de de kullanıma sunuldu.
Daha fazla gizlilik için WhatsApp’ta alıcı tarafından bir kez açıldıktan sonra sohbetten kaybolan fotoğraf veya videolar göndermek için WhatsApp’ı cihazınız için sunulan en yeni sürüme güncellemeniz gerekiyor.
Bu medyalar, alıcının Fotoğraflar veya Galeri uygulamasına ya da klasörüne kaydedilmez.
Bir kez görüntülendikten sonra kaybolacak şekilde gönderdiğiniz fotoğraf veya videoları daha sonra tekrar görüntüleyemezsiniz.