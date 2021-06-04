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Dokunmak istedi dehşeti yaşadı! Antalya'da köpeğin saldırdığı Yağız ölümden döndü

Dokunmak istedi dehşeti yaşadı! Antalya'da köpeğin saldırdığı Yağız ölümden döndü

ANTALYA'da sevmek istediği köpeğin saldırısına uğrayan 3,5 yaşındaki çocuk, ölümden döndü. Vücuduna 50'ye yakın dikiş atılan küçük çocuk, 'artık köpek sevmeyeceğim’ derken anne de şoku henüz atlatabilmiş değil.

Dokunmak istedi dehşeti yaşadı! Antalya'da köpeğin saldırdığı Yağız ölümden döndü

Dehşete düşüren olay, 2 Haziran Çarşamba günü saat 16.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 639 sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, anne Mediha Nur Çetin (23), 3,5 yaşındaki oğlu Yağız ile birlikte akrabalarını ziyarete gitti. 

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Dokunmak istedi dehşeti yaşadı! Antalya'da köpeğin saldırdığı Yağız ölümden döndü

Dehşete düşüren olay, 2 Haziran Çarşamba günü saat 16.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 639 sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, anne Mediha Nur Çetin (23), 3,5 yaşındaki oğlu Yağız ile birlikte akrabalarını ziyarete gitti. 

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Dokunmak istedi dehşeti yaşadı! Antalya'da köpeğin saldırdığı Yağız ölümden döndü

Köpek, küçük çocuğu altına alıp ısırmaya başlarken, şoka uğrayan anne, bir yandan çocuğunu kurtarmaya çalıştı, diğer yandan da çevredekilerden yardım talep etti.

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Dokunmak istedi dehşeti yaşadı! Antalya'da köpeğin saldırdığı Yağız ölümden döndü

Küçük Yağız, bu sırada başka bir köpeğin saldırgan köpeği ısırması sayesinde saldırının devamından kurtuldu. Başından, kolundan ve kulağından aldığı ısırıklarla kanlar içerisinden kalan Yağız, olay yerine çağrılan ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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