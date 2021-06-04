Dokunmak istedi dehşeti yaşadı! Antalya'da köpeğin saldırdığı Yağız ölümden döndü

Küçük Yağız, bu sırada başka bir köpeğin saldırgan köpeği ısırması sayesinde saldırının devamından kurtuldu. Başından, kolundan ve kulağından aldığı ısırıklarla kanlar içerisinden kalan Yağız, olay yerine çağrılan ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.