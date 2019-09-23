Doktorlar çare bulamadı gözünden çıkanlar 'yok artık' dedirtti

İnanmayıp geri göndermişler: Kızın kayınvalidesi Zemfira Mikaelyan, “Erivan’a gittiğimizde doktorlardan biri bizi nöropatolojiye sevk etti, ikincisi ise kabul ederek, kristalleri temizledi. Biz bir şeyler yemek için odadan çıktık, 5 dakika sonra döndük ve Satenik’in gözlerinden yine kristaller gelmeye başladı. Bunun üzerine doktor bize inanmadığını söyledi ve gitmemizi istedi” diye konuştu.