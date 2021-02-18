Doktorlar 'aşıda o saatlere dikkat edin' diye uyardı! Aile Sağlığı Merkezleri'nde korona aşısı kuyruğu
Koronavirüs aşısı yapılan Aile Sağlığı Merkezleri'nde randevu aralığı 5 dakikaya düşürülünce yığılma oldu. Bekleme salonu olmayan ASM'lerde insanlar sıkış tepiş oldu. Randevu süresi 10 dakikaya çıkarılsa da sorun çözülmedi. Özellikle öğleden sonraları ASM'lerde riskli görüntüler oluştu. Koronadan korunmak için korona bulaşma riski arttı.
Koronavirüsle mücadelede kapsamında 5 milyon kişiyi aşılayan Türkiye, risk gruplarına göre aşılamaya devam ediyor. Şu günlerde 65 yaş üstü vatandaşlar aşılanıyor. Sağlık Bakanlığı’nın hafta sonu Covid-19 aşı randevu aralığını 10 dakikadan 5 dakikaya indirmesinin ardından dün bazı illerde Aile Sağlığı Merkezleri’nde (ASM) yoğunluk yaşandı. Bakanlık tekrar 10 dakikada bir randevu sistemine geçse de, yığılma önlenemedi. Aile Sağlığı Merkezi doktorlarından aşı randevularıyla ilgili hayati uyarılar geldi. O saatlerde merkezlerde çok fazla yığılma oluyor! Koronadan korunayım derken korona olabilirsiniz...
Sağlık Bakanlığı’nın hafta sonu Kovid-19 aşı randevu aralığını 10 dakikadan 5 dakikaya indirmesinin ardından dün bazı illerde Aile Sağlığı Merkezleri’nde (ASM) yoğunluk yaşandı. Bakanlık tekrar 10 dakikada bir randevu sistemine geçse de, yığılma önlenemedi.
ASM'lerde riskli görüntüler oluştu
Bekleme salonu dahi olmayan ASM’lerde aşı olmak isteyen vatandaşlar, uzun süre kuyrukta beklemek zoruna kaldı. ASM’lerin içinde bekleyişlerin başlaması da kapalı alanlarda riskli görüntüler oluşturdu. ASM hekimleri ve personeli ise, yeterli sayıda çalışan olmamasından yakındı.
ASM'lerde beklerken korona olabilirler
Küçükçekmece’de görevli aile hekimi Hakan Karabulut, “Aşıların barkod sistemi var. Randevu aldıktan sonra bakanlıktan onam formunun onaylanması gerekiyor. MHRS’den randevu alanların onam formu onaylanmış oluyor ancak 182’den randevu alanların çoğunda olmuyor."