Doktorlar 'aşıda o saatlere dikkat edin' diye uyardı! Aile Sağlığı Merkezleri'nde korona aşısı kuyruğu

Koronavirüsle mücadelede kapsamında 5 milyon kişiyi aşılayan Türkiye, risk gruplarına göre aşılamaya devam ediyor. Şu günlerde 65 yaş üstü vatandaşlar aşılanıyor. Sağlık Bakanlığı’nın hafta sonu Covid-19 aşı randevu aralığını 10 dakikadan 5 dakikaya indirmesinin ardından dün bazı illerde Aile Sağlığı Merkezleri’nde (ASM) yoğunluk yaşandı. Bakanlık tekrar 10 dakikada bir randevu sistemine geçse de, yığılma önlenemedi. Aile Sağlığı Merkezi doktorlarından aşı randevularıyla ilgili hayati uyarılar geldi. O saatlerde merkezlerde çok fazla yığılma oluyor! Koronadan korunayım derken korona olabilirsiniz...