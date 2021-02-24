Doktorlar 11 yıl ömür biçti oğlunun son dönemi için baba bakın ne istedi

"Tek mutlu olduğu şey, kapının önünde vakit geçirmek"

Arda'nın dışarıda gezmeyi çok sevdiğini ancak uygun bebek arabası alacak imkanı olmadığı için bunu gerçekleştiremediğini belirten Abdullah Ortak, "Arda, 9 yıldır yatalak. Arda'nın bebek arabası ihtiyacı var. Piyasadakiler ona uygun değil özel olması gerekiyor. Tekerlekli veya akülü sandalyeyi de belini doğrultamadığı için kullanamıyoruz. Ona, içine girebileceği, 1 metrelik alanı olan bebek arabası lazım. Hayırseverlerden Arda'nın rahatça dışarı çıkabilmesi için araba istiyoruz. Dışarı çıkmayı çok seviyor. Tek mutlu olduğu şey, kapının önünde vakit geçirmek. Ne zaman ‘Hadi battaniyeni alalım, dışarı gidiyoruz’ desek gülüyor ve aşırı seviniyor. Hayatta tek mutlu olduğu şey budur. Ben de 3 yıldır çalışmadığım için alamıyorum" diye konuştu.