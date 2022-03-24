Doktora silah dayadı 'o artık öldü' deyip dehşeti yaşattı! Korkunç detay: Sedye üzerindeki yaralıyı...
KONYA Kadınhanı'ndaki eğlence merkezinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi ölmesi, 3 kişi yaralanmasının ardından kan donduran detay ortaya çıktı.
Olay, saat 04.30 sıralarında ilçeye bağlı İstiklal Mahallesi Konya Caddesi üzerinde yaşandı. Bir eğlence merkezinde iki grup arasında alacak-verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı.
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Tartışma eğlence merkezinin dışına da taşınca taraflar birbirlerine tabanca ve tüfeklerle ateş açtı.
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Açılan ateş sonucu 3'ü ağır 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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Yaralılar yakınları tarafından Kadınhanı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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