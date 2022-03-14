Doktora hemşireye zam müjdesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde, 14 Mart Tıp Bayramı etkinliğinde açıklamalarda bulunuyor.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde, 14 Mart Tıp Bayramı etkinliğinde açıklamalarda bulunuyor. Erdoğan'ın konuşmasından önemli satır başları şöyle:

-Bizde her işin başı sağlıktır. Ülkemizi küresel sağlık sistemi için en iyi yere getirmek istiyoruz. Sağlık denince akla ilk gelen hekimdir. Bizim medeniyetimizde ve kültürümüzde hekimlik mesleği hikmet dediğimiz en üst seviye bilginin içinde değerlendirilir.

-Doktorla eş anlamlı kullanılan tabip kelimesi işinin ehli olma beceri ile donanma halini tanımlanmaktadır. Hakimlik mesleğini ve ilmini beraber ifade eden tıp kelimesini bu işin eğitimini veren okullarda yaşıyor olması önemlidir. Herhangi meslekte hata maddi kayıp anlamına gelirken hekimlikteki hata insan hayatı olabilmektedir.

-Ülkemizdeki hemen her bireyin hafızasında bilgisi ve davranışı ile üzerine etkiler bırakmış bir hekim mutlaka vardır. Rabbim tüm hekimlerimizden ve sağlık sağlıkçılarından razı olsun. Bu ülkenin hekimlerine hem vefa borcu hem ihtiyacı vardır.

-19 şehir hastanesi ile biz dünya ile rekabet eder durumdayız. Bunun devamı gelecek. Derdimiz şu istiyoruz ki adeta dünya hastalarını ülkemize göndersin ve burada şifa bulsunlar. Biz salgın döneminde hastanelerimizle, hekimlerimizle araç gerecimizle insanlara en üst şekilde hizmet verebileceğimizi ispatladık.

-Seferberlik ruhu ile yaptığımız çalışma ile dağınık, verimsiz, niteliksiz sağlık faaliyetleri yerine insanlara layık olabilecek sistem inşa etmeyi başardık. pek çok alan gibi sağlıkta da kaliteye odaklanmamız gereken seviyeye ulaştık. Elbette sağlıkta da sıkıntılar eksiklerimiz vardır. Çözüm bekleyen sorunlar bulunmaktadır.

-Sağlık sektöründe gözü ve gönlü kendi ülkesinde kalmak yerine dışarıya kayan kişiler olabilir. Bu anlayışla hareket edenler de istikametlerini kendi ülkelerine çevireceklerine inanıyorum. Bugüne kadar gösterdiğimiz çabalara rağmen çözüme kavuşturulmamış hususlarda hekimlerimizin beklentilerini biliyoruz.

Bugün paketin ana hatlarını paylaşmak istiyorum İlk müjdemiz sağlık çalışanlarına. sağlık çalışanlarını yaralama katalog suçun olacak. Böylece bu tür suçlar konusunda izlenecek yol hakim ve savcılar bakımından görünür oluyor.

-Ö-Mesleki sorumluluk kararlarından dolayı idari ve mali açıdan mesul tutalamayacak. Sağlık çalışanlarının iki önemli sorununu kökten çözüyoruz.

Sağlık çalışanların ücret düzenlemesi ile ilgili maaş düzenlemesinde önemli iyileştirmeler sağlıyoruz. Sağlık personelinin sabit ek ödemelerinin merkezi ödeme bütçesine alınarak aylıklarının bardro ile ödenmesi temin edilecek. Bu üniversite hastaneleri için de hayata geçirilecek.

Dördüncü müjdemiz sağlık çalışanlarının iyileştirmenin emeklilerine de yansıyacak olmasıdır. Hekim emeklilerinin maaşları da yeniden ele alınacak

Aile hekimlerimizin temel ücretlerinde artış yapılacaktır. Bu düzenlerimizin hekimlerimiz ile sağlık çalışanlarına hayırlı olmasını diliyorum.