Doktora gitti aldığı haberle sarsıldı 17 yıl boyunca kafasında bu hayvanla yaşamış
1.5 milyarı aşkın nüfusu ile çok ilginç olayların yaşandığı Çin'de, yine enterasan bir olay haberlere konu oldu. Bir genç altı yaşından beri ellerinde ve ayaklarında uyuşukluk çekmeye başladı. Ardından vücudunun sağ yarısı his kaybı yaşamaya başladı. Doktora giden genç, aldığı haberle sarsıldı.
Çin'de yaşayan bir genç altı yaşından beri ellerinde ve ayaklarında uyuşukluk çekmeye başladığını ve his kaybının vücudunun sağ yarısını tamamen sarmasıyla doktora başvurunca hayatının şokunu yaşadı. 17 yıldır beyninde solucanla yaşadığı tespit edilen genç hemen ameliyata alındı. Başarıyla alınan solucan sonrası genç eski günlerine döndü. Öte yandan hastane yönetimi solucanın alındığı operasyonun görüntülerini paylaştı.
Çinli genç, altı yaşından beri ellerinde ve ayaklarında uyuşukluk çekmeye başladığını ve his kaybının vücudunun sağ yarısını tamamen sarmasıyla doktora başvurduğu ifade etti.
Doktorlar gencin beyninde 17 cm uzunluğunda bir solucan tespit etti.
Soluncan başarıyla alındı
Salı günü Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletindeki Wuchang Üniversite Hastanesinde yapılan ameliyatla gencin beynindeki solucan başarıyla alındı. Doktorlar, hastanın enfeksiyonunun kurbağa veya yılan gibi çiğ veya yarı pişmiş egzotik et tüketmesinin bir sonucu olduğunu öne sürdü. .