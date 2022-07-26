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Doktor, sağlık çalışanlarına 'beyaz kod' verdiler diye fırça attı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bulunan özel bir hastanede tepki çeken bir olay yaşandı. Sağlık çalışanları, hasta ile aralarında çıkan tartışmadan sonra beyaz kod verdi. Doktor, beyaz kod veren görevlileri azarladı.

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Tepki çeken olay, Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bulunan özel bir hastanenin acil bölümünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, hastanede çalışan bir sağlıkçı ile hasta tartışmaya başladı. Özel güvenlik görevlisi olaya müdahale etti.

Hasta, özel güvenlik görevlisi ile de tartışmaya başlayınca görevliler beyaz kod vererek olay yerine polis ekiplerini çağırdı. Polis ekiplerinin hastaneye gelmesi üzerine, acil serviste görevli doktor, beyaz kod veren görevlilere karşı fırça attı.

Amatör kamera tarafından kaydedilen görüntülerde doktor, "Kime sordunuz da beyaz kod veriyorsunuz? Bir daha böyle bir şey kabul etmiyorum. Kafanıza göre polis çağırıyorsunuz, mahkemelerde sürünen biz oluyoruz. Hasta ile ilgilenin" dedi.

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