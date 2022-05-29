Doktor, polis, imam, öğretmen, hemşire ve emeklinin Temmuz zammı belili oldu! Cuma günü açıklanıyor

Milyonlarca emekli ve memur Temmuz ayında maaşlarına yapılmacak zammı bekliyor. Temmuz zammı için ipuçları gelmeye devam ediyor. İlk 4 ay enflasyon rakamlarına göre zam oranı emekli için yüzde 31,71, memur için yüzde 31,21 olarak kesinleşti. TÜİK bu Cuma günü Mayıs ayı enflasyon rakamlarını paylaşacak. Yeni veriler sonrası 5 aylık enflasyon farkı ile Temmuz maaş zammı da büyük oranda netleşmiş olacak. En düşük memurv e emekli maaşı kaç lira olacak? İşte 5 aylık, 6 aylık enflasyon beklentisi ve ek zam ile beraber meslek meslek enflasyon farkı, emekli zammı, memur zammı hesapları...