Doktor, diş hakimi, hemşire, ebe, sağlık memuruna 500 lira ile 5 bin lira zam! Aile hekimlerine zam yok bugün Erdoğan açıklıyor

BUGÜN 14 Mart Tıp Bayramı... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, doktorlarla bir araya gelecek ve onlara üç konuda müjde verecek. Doktor, hemşire, eme, sağlık memuru, ambulans şoförü danil tüm sağlık çalışanlarına 500 lira ile 5 bin lira arasında zam açıklayacak. Zamdan sağlık çalıyanı emeklileri de yararlanacak. Erdoğan'ın bir diğer müjdesi ise Tıbbi hata nedeniyle açılan davalarda tazminat cezalarını sağlıkçılar değil, devlet üstlenecek.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın doktorlarla "giderlerse gitsinler" çıkışı Tıp camiasında kırgınlığa ve burukluğa neden oldu. Bazı sağlık örgütleri grev çağrıları yaparken, sağlık çalıyanlarının gönlünü alacak açıklama bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan gelecek. Aralık ayından bu yana sürdürülen sağlık çalışanlarıyla ilgili paket tamamlandı. O paketten Aile Hekimleri haricindeki sağlık çalışanlarına 2500 lira ile 500 bin lira arasında zam çıkması bekleniyor.

Aile hekimleri zam düzenlemesinin dışında

Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması beklenen düzenlemeyle ilgili alınan bilgiye göre, kamuda çalışan sağlık çalışanlarına 2 bin 500 lira ile 5 bin lira arasında maaş artışı yapılacak. Pratisyen hekimlere 2 bin 500, uzman hekimlere 5 bin TL ücret artışı sağlanacak. Diğer sağlık personeline yapılacak artış oranının aylık 500-600 lira arasında olacağı belirtiliyor.

Zam düzenlemesinden kimler yararlanacak?

Zam düzenlemesinden üniversite hastanelerinde çalışanlar da yararlanacak. Diş hekimleri de bu düzenleme kapsamında olacak. Yeni düzenlemeden, ambulans şoförü, acil sağlık görevlileri, ebe ve hemşireler de yararlanacak.

Aile hekimlerine zam yok, emeklilere zam var

Ancak, aile hekimleri bu düzenleme kapsamında yer almayacak. Bu gruptakilerin maaşlarının düzenlemesi kararname ile yapılacak. Yapılacak maaş düzenlemesi, bu grupta çalışanlara farklı oranlarda uygulanacak. Sağlık çalışanlarına yapılacak maaş artışından, göstergeler yükseldiği için emekli doktorlar da yararlanacak.

Erdoğan bugün iki müjde daha verecek

Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi ise bugün Erdoğan'ın maaş müjdesinin dışında şiddet yasası ve 'malpraktis davaları' konusunda da sağlık çalışanlarına müjde vereceğini yazdı. "Sağlıkçılara şiddet konusunda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ortak bir çalışma yaptılar. Bu konudaki düzenleme Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak" diyen Abdülkadir Selvi yazısını şöyle bitirdi.

Malpraktis davalarında tazminatı devlet ödeyecek

3. Sağlıkçıların en önemli sorunlarından biri tıbbi hatalardan dolayı açılan malpraktis davaları. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, “Hekimler de hâkimler gibi korunacak” demişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuda önemli açıklamalar yapacak. Sağlıkçılarla ilgili davalara artık ihtisas mahkemeleri bakacak. Tazminat cezalarını ise sağlıkçılar değil, devlet üstlenecek.