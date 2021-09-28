Doktor çiftin düğününde takı kavgası! Doktor gelin: Anneme 'bu kızı namussuz yetiştirmişsin' dediler

2 hafta önce dünya evine giren doktor Burcu Bulut Keleş (30) ile meslektaşı Ümit Keleş (30) hiç biraraya gelemeden boşanıyor. Gelinin babası düğün gecesi takı kavgasında damadı, damadın babasını ve iki kardeşini bacaklarından vurmuştu. Boşanmak için avukatı aracılığıyla işlemlere başladığını belirten Burcu Bulut Keleş, "Kavgayı ayırmak isteyen babam, silahını çıkartarak yere doğru 5-6 el ateş etti. Bu olay sonucunda eşim ve ailesi yaralandılar" dedi.