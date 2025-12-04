Doha'dan paylaşım yaptı! Demet Özdemir Formula 1 heyecanı yaşadı...
Başarılı oyuncu Demet Özdemir, Doha'da gerçekleşen Formula 1 yarışlarını izleyerek heyecan dolu anları sosyal medya hesabında paylaştı. “Formula 1 izlemek başka bir deneyimmiş” diyen Özdemir’in fotoğrafları, hayranlarından büyük ilgi gördü.
KANAL D ekranlarının sevilen dizisi “Eşref Rüya”da Nisan karakterine hayat veren Demet Özdemir, Formula 1 Doha yarışlarını izlerken çekilen yeni pozlarıyla gündeme oturdu. Moda ve sanat dergisi Based İstanbul, Özdemir’in Formula 1'deki özel çekimlerini gerçekleştirdi.
Özdemir, Formula 1’in heyecan dolu atmosferini keşfederken, Instagram’da paylaştığı fotoğraflarına yüzlerce yorum ve beğeni aldı. Özdemir’in üzerinde ‘Demet’ yazılı montu dikkat çekti ve hayranları “Eşref Tek, Demet de tek” gibi yorumlar yaptı.
Formula 1 etkinliğinde hayranları da Demet Özdemir’i yalnız bırakmadı. Güzel oyuncu, fotoğraf çekilmek isteyen takipçilerini geri çevirmedi. Özdemir, Doha’daki Formula 1 deneyimini sosyal medya üzerinden şu sözlerle paylaştı:
“İlk defa Formula 1 yarışlarını izledim. Hız tutkum yok ama hızdan izlerken büyük bir keyif aldım. Formula 1 izlemek gerçekten başka bir şeymiş.”