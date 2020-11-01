Doğuş cezaevinde yaşadıklarını, iğrenç tacizleri itiraf etti: Hademe banyoya götürüp...

Gökhan Çınar'ın çocukluğuna indiği Doğuş, o dönemleri şu şekilde anlattı; "Canı sıkılınca annemi döven bir babam vardı. Annemi ve beni döverdi. Problemli bir babaydı. Sonra annem ile babam ayrıldı. Almanya'dan Türkiye'ye geldik. Ben henüz daha dört yaşındayken beni babama verdiler."