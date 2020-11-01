Doğuş cezaevinde yaşadıklarını, iğrenç tacizleri itiraf etti: Hademe banyoya götürüp...
46 yaşındaki Doğuş bir programda hayatıyla ilgili yaptığı itiraflar olay oldu. İlk hırsızlığını, taciz olaylarını, yetimhane günlerini anlattı.
Her bölümü YouTube'da Trend Videolar listesinde yer alan, son dönemin en popüler programlarından Katarsis'in bu haftaki konuğu; çarpıcı açıklamaları ve sıra dışı yaşamı ile Doğuş oldu. Gökhan Çınar'ın hazırlayıp sunduğu programa dobra cevaplarıyla damgasını vuran Doğuş, çocukluğundan sokaklara, sokaklardan sahnelere kadar hayatının bilinmeyen yönlerini anlattı.
Gökhan Çınar'ın çocukluğuna indiği Doğuş, o dönemleri şu şekilde anlattı; "Canı sıkılınca annemi döven bir babam vardı. Annemi ve beni döverdi. Problemli bir babaydı. Sonra annem ile babam ayrıldı. Almanya'dan Türkiye'ye geldik. Ben henüz daha dört yaşındayken beni babama verdiler."
İlk hırsızlığı: "Babam benimle ilgilenmiyordu. Bir gün baktım açım, ilk hırsızlığımı da öyle yaptım. Mahalle mahalle dolaştım, bir parkta bir kadın börek veriyordu. Benim de karnım açtı, kaptım elinden böreği ve bir heyecanla koşmaya başladım. Hırsız var diye bağırmaya başladı. Börek o heyecanla kaçarken yere düştü, o böreği yerden alıp kumlu kumlu yedim."
Annen baban öldü dediler: "Daha sonra beni önce babaannemlere götürdüler, sonra yurda verdiler. Yedi yaşındayken yurttan kaçtım. Beni tekrar babaannemler aldı, annen baban öldü dediler. Dokuz yaşına kadar sakin bir çocuktum. Sevgisiz büyüdüm. Beni babam hiç sevmedi. Yaşadığım acıları unutmama imkan yok. Böyle bir çocukluk geçirdim."