Doğum kiloları gitti! Zeynep Sever Demirel bambaşka biri oldu...

Doğum kiloları gitti! Zeynep Sever Demirel bambaşka biri oldu...

Zeynep Sever Demirel, üçüncü çocuğu Yasmin’e kavuşmanın mutluluğunu yaşarken, hızlı bir şekilde doğum kilolarından kurtulmuş olmasıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Ünlü isim, sosyal medya paylaşımlarına devam ederken, fit görüntüsüyle takipçilerinden tam not aldı.

Doğum kiloları gitti! Zeynep Sever Demirel bambaşka biri oldu... - Resim: 1

2009 yılında Miss Belçika güzellik yarışmasında birinci seçilen ve 2010’da Volkan Demirel ile evlenen Zeynep Sever Demirel, kısa süre önce üçüncü kez anne olmanın sevincini yaşamıştı. Çift, minik kızlarına Yasmin adını vermişti.

Doğum kiloları gitti! Zeynep Sever Demirel bambaşka biri oldu... - Resim: 2

Zeynep Sever Demirel, bebek isimleri hakkında yaptığı açıklamada, "Bizim bir v, y, z mottomuz var. Volkan, Zeynep... 

Doğum kiloları gitti! Zeynep Sever Demirel bambaşka biri oldu... - Resim: 3

Ortada da y harfi olduğu için y harfi takıntımız var. Yade aslında çok eski bir isimdi. Yeda'nın ismini de Volkan diretti. Yasmin’de ise biraz daha bilindik isimlere yöneldik,” diyerek isim seçimlerinin arkasındaki hikayeyi paylaşmıştı.

Doğum kiloları gitti! Zeynep Sever Demirel bambaşka biri oldu... - Resim: 4

Demirel, doğum sonrası hızlı kilo verme sürecini de takipçileriyle paylaştı. 

