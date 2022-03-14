Doğum hastanesi bombalandı sembol kadın bebeğiyle birlikte öldü! 'Şimdi beni öldürün...'

9 Mart 2022 günü insanlık adına utanç verici bir gün olarak tarihe geçti. Rus güçleri Ukrayna’nın Mariupol kentinde bir doğum hastanesini bombaladı ve çok sayıda insanın hayatını kaybetmesine sebep oldu. Bu korkunç saldırıda ağır yaralanan ve sedyeyle taşınan hamile bir kadının görüntüleri, savaşın sembollerinden biri olmuştu. Bu korkunç saldırıda yaralanan ve fotoğrafı tüm dünyada paylaşılan kadının kaldırıldığı başka bir hastanede bebeğiyle birlikte can verdiği ortaya çıktı…