Doğum hastanesi bombalandı sembol kadın bebeğiyle birlikte öldü! 'Şimdi beni öldürün...'
RUSYA, Ukrayna işgali sırasında insanlık adına en utanç verici eylemine 9 Mart 2022 günü imza attı. Mariupol kentindeki kadın doğum hastanesine düzenlediği saldırıda ağır yaralanan ve sedyeyle taşınan hamile bir kadın, savaşın sembollerinden biri olmuştu. Saldırının hemen ardından götürüldüğü başka bir hastanede doğum yapan kadın ve bebeği öldü. Doktorlar, bebeğinin öldüğünü duyunca, acı içindeki kadının kendilerine ‘‘beni de öldürün’’ dediğini anlattı.
9 Mart 2022 günü insanlık adına utanç verici bir gün olarak tarihe geçti. Rus güçleri Ukrayna’nın Mariupol kentinde bir doğum hastanesini bombaladı ve çok sayıda insanın hayatını kaybetmesine sebep oldu. Bu korkunç saldırıda ağır yaralanan ve sedyeyle taşınan hamile bir kadının görüntüleri, savaşın sembollerinden biri olmuştu. Bu korkunç saldırıda yaralanan ve fotoğrafı tüm dünyada paylaşılan kadının kaldırıldığı başka bir hastanede bebeğiyle birlikte can verdiği ortaya çıktı…
AP tarafından dünyaya servis edilen ve Rusya-Ukrayna arasındaki savaşım sembollerinden biri haline gelen fotoğrafta acil durum görevlilerinin sedyeyle yıkıntıların arasından kurtardığı karnı burnunda bir kadın görülüyordu. Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı savaşın en korkunç anlarından biri olarak kabul edilen Mariupol hastane saldırısında ağı şekilde yaralanan kadının yüzündeki şok savaşın karanlık yüzünü ortaya koyan en çarpıcı imgelerden biriydi.
Şimdi beni öldürün
Kadın saldırıdan kurtarıldıktan sonra, yine cephe hattında bulunan bir başka hastaneye nakledilmişti. Doktorlar kadını kurtarmaya çalışırken karnındaki bebeğin ölmek üzere olduğunu anladılar. Doktorların arasındaki konuşmayı duyan ve bebeğinin öldüğünü anlayan kadının ağlayarak ve yüksek sesle "Şimdi beni öldürün!" dediği aktarıldı.
Ameliyatı yapan cerrah Timur Marin, kadının pelvisinin parçalanmış olduğunu ve kalçasının da yerinden çıktığını fark etti. Bebeği bu şekilde doğurması mümkün olmayan kadın acil olarak sezaryene alındı. Ancak ne yazık ki bebek nefes almıyordu… Doktorlar bunun üzerine hemen anneyi kurtarmak için uğraşmaya başladılar. Dakikalarca süren hayata döndürme çalışmaları sonuç vermedi. Marin, acı sonu açıkladı: İkisi de öldü.