Doğum günleri korona günlerine denk gelen insanların eğlenceli anları!
Karantina altında olmak doğum günlerini kutlamalarına engel olmadı.Korona günlerinden en iyi şekilde yararlanmaya çalışan insanların sosyalleşmeden de eğlenebildiklerini gösteren kilit altında doğum günü paylaşımları!
93 yaşına basmış büyükannelerinin doğum gününü hazırladıkları pankart ve süslemelerle pencereden kutlayan bir aile
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İçinde bulunduğumuz dönemin anlam ve önemine uygun bir koronavirüs doğum günü pastası
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Görüntülü konuşma aracılığıyla yedirilen bir doğum günü keki
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İşte diğer eğlenceli karantina günleri doğum günü paylaşımları...
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