Doğukan Manço'nun Survivor itirafları olay oldu! Bilerek kavga çıkaranlar vardı
TV8'in reyting rekortmeni yarışması Survivor'a iki kez katılan Doğukan Manço, çok konuşulacak itiraflarda bulundu. Adada yaşanan her şeyin gerçek olduğunu dile getiren Manço, ‘orada bilerek kavga çıkaran insanlar vardı' dedi.
Efsane şarkıcı Barış Manço'nun oğlu Doğukan Manço, gündem yaratacak itiraflar yaptı. Manço, Survivor yarışmasındaki adada her şeyin gerçek olduğunu fakat orada bilerek kavga çıkaranların olduğunu söyledi. ‘Neden çıkarıyorlar?’ diye soracak olursanız, o haftanın yıldızı olmak istiyorsunuz, gidip kavga çıkarıyorsunuz bu kadar basit.
"Dedikodu yapanı anlıyorsun": Benim kimse ile bir kavgam yoktu, sebebim de yoktu! Ne oldu baktılar ben kavga çıkarmıyorum birileri gelip, ‘Doğu bu senin hakkında şöyle şöyle söyledi’ deyip bana yorum yaptırıyordu.
Yarışmacıların bireysel konuşmalarının kendilerine aktarılmadığını belirten Manço, "Yarışmacıların bireysel olarak konuştukları bize aktarılmıyordu. Mesela şöyle oluyordu, adadan bir yarışmacı kulak misafiri olmak için tuvalete gidiyor gibi yapıp yanından geçiyordu. Dedikodu yapan insan anlaşılıyordu zaten." cümlelerini kullandı.
"Kameramanlarla samimiyet kurmaya çalışıyorduk": Ben Survivor’a 76 kilo ile gittim, ortalarına doğru konseyde tarttılar bizi ben 63.5 kilo çıktım. Adaya gelen bütün yarışmacılar kameramanlarla iletişim kurmaya çalışıyor, ‘dışarıdan bir haber alır mıyım acaba’ diye ama kameramanların bizimle konuşması kesinlikle yasak.