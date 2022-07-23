Doğukan Manço ve Zeynep Bastık birbirine girdi! Olaylı sahne sonrası sular durulmadı
Geçtiğimiz akşam Kapadokya’da düzenlenen 3. Uluslararası Sıcak Hava Balon Festivali'nde sahne alan DJ ve prodüktör Doğukan Manço, festivalde kendisinden önce sahne alan şarkıcı Zeynep Bastık'a öfke püskürdü. Sosyal medya hesabından paylaştığı o yazıyla Zeynep Bastık'a sitemini açık bir şekilde belli eden Manço, bakın neler söyledi...
Yaklaşık 10 bin katılımcının bulunduğu, Kapadokya’da düzenlenen 3. Uluslararası Sıcak Hava Balon Festivali'nde şarkıcı Zeynep Bastık ve DJ - prodüktör Doğukan Manço sahne aldı. Manço'dan önce sahneye çıkan Bastık'ın repertuvarına sinirlenen başarılı DJ, sosyal medya hesabından paylaştığı o yazıyla kriz çıkardı. Bakın Bastık'a neler söyledi...
3. Uluslararası Sıcak Hava Balon Festivali'nin ikinci gününün kapanışını yapan Doğukan Manço, yaklaşık bir saat boyunca sahnede kaldı.
Kendisinden önce sahne alan Zeynep Bastık’ın sahne finalini 'Ben Adam Olmam' ve 'Sakin Ol' şarkıları ile yapmasına sinirlenen sanatçı, sosyal medyadan açıklama yaptı.
Manço, "Bugün peş peşe sahnemiz vardı. Ben senden önce sahne alsaydım, sana olan saygım gereği senin popüler olduğun şarkıları repertuvarıma koymazdım"