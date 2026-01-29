Doğukan Güngör'den ekibe veda! Kızılcık Şerbeti ekibi gözyaşlarıyla uğurladı...

"EN ZOR SAHNEM HERHALDE..."

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre, zorluk çektiği görülen konuşmasına "Ben uyuştum" diyerek esprili bir dille başlayan Güngör, şu ifadeleri kullandı: "Bu evde 3,5 yıllık anlar oynanmış, ruhumla yaşanmış birçok güzel sahne… Bu oyuncu kişisi olarak, bu da Doğukan olarak en zor sahnem herhalde… Duygusal da bir yapım var. O yüzden zorlanıyor insan… Böyle süreçlerden geçerken maruz kaldığım bu enkazın altından oyunculuğa olan aşkım ve işime olan sevgim kendim olan güvenimle çıkacağıma emin olabilirsiniz.

"HER ŞEYİN GÜZEL OLACAĞINA DAİR İNANCIM TAM"

Bu zamana kadar çalıştığım yönetmenlerin hepsine ayrıca teşekkür ediyorum. Gold Yapım, sonuna kadar arkamda olmaya çalıştı ama herkesin gücünün yettiği, ulaşabildiği bir nokta var. Sizi seviyorum, müthiş bir aile olduk burada… Her şeyin güzel olacağına dair inancım tam… Toparlaması da zor… Sizi seviyorum.."

AHMET MÜMTAZ TAYLAN: DELİKANLININ BAŞINA HER ŞEY GELİR

Güngör daha sonra dizide babası 'Abdullah Ünal'a hayat veren Ahmet Mümtaz Taylan'a sarıldı. Kısa bir konuşma yapan Taylan da, "Doğukan bize söyleyecek pek bir şey bırakmadın ama biz sana inanıyoruz.Seni çok seviyoruz. Seninle çalıştığımız için çok mutluyuz. İleride tekrar çalışacağımızdan da çok eminiz. En kısa zamanda tekrar buluşalım."diye konuştu.