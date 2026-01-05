BIST 11.576
DOLAR 43,05
EURO 50,34
ALTIN 6.122,22

Doğukan Güngör neden gözaltına alındı? Kızılcık Şerbeti'nin Fatih'i Doğukan Güngör kimdir?

|
Doğukan Güngör neden gözaltına alındı? Kızılcık Şerbeti'nin Fatih'i Doğukan Güngör kimdir?

Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga..Ünlülere uyuşturucu soruşturması kapsamında oyuncu Doğukan Güngör gözaltına alındı. Ekim ayından bu yana yapılan operasyonlarda pek çok ünlü isim kan ile saç örneği verdi.

Doğukan Güngör neden gözaltına alındı? Kızılcık Şerbeti'nin Fatih'i Doğukan Güngör kimdir? - Resim: 1

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlülere yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturmasında 8 Ekim'den bu yana birçok operasyon yapıldı. Müzisyen, menajer ve iş insanı, kamuoyunun tanıdığı birçok isim ifade ve uyuşturucu için kan ile saç örneği verdi.Soruşturma kapsamında tutuklananlar da oldu.

15
Doğukan Güngör neden gözaltına alındı? Kızılcık Şerbeti'nin Fatih'i Doğukan Güngör kimdir? - Resim: 2

NTV'nin haberine göre Kızılcık Şerbeti dizisinde Fatih karakterini canlandıran Doğukan Güngör gözaltına alındı. Güngör ünlülere uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

25
Doğukan Güngör neden gözaltına alındı? Kızılcık Şerbeti'nin Fatih'i Doğukan Güngör kimdir? - Resim: 3

DOĞUKAN GÜNGÖR KİMDİR?
Doğukan Güngör, 1 Temmuz 1996’da Ankara’da doğdu. Eğitim hayatına 2017 yılında Beykent Üniversitesi Oyunculuk Bölümü’nde başlayarak devam etti ve kısa süreli de olsa ünlü oyuncu ve eğitimci Harika Uygur ile Chubbuck metodu üzerine çalıştı. Sahne çalışmaları çerçevesinde klasik ve modern drama türlerinde yer aldı.

35
Doğukan Güngör neden gözaltına alındı? Kızılcık Şerbeti'nin Fatih'i Doğukan Güngör kimdir? - Resim: 4

Televizyon serüveni ilk olarak, 2018 yılı itibarıyla Meryem dizisiyle başladı.

45