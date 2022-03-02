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Doğu'daki çocukları aşağılayan öğretmene soruşturma

Doğu'daki çocukları aşağılayan öğretmene soruşturma

Sosyal medyada yaptığı paylaşımda, “Ben tertemiz çocuklarla ders yapmak istiyorum. Doğu’da temizlik nedir bilmeyen çocuklar içerisinde hastalıklar içerisinde boğuşmak istemiyorum” diye yazan öğretmen Hafize D. hakkında Muş Valiliği’nin izniyle Milli Eğitim İl Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatıldı.

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Muş’un Bulanık İlçesi’nde öğretmenlik yapan Hafize D. sosyal medyadan, “Ben tertemiz çocuklarla ders yapmak istiyorum. Doğu’da temizlik nedir bilmeyen çocuklar içerisinde hastalıklar içerisinde boğuşmak istemiyorum. Öğretmene değer verilmeyen bir ülkede öğretmen olduğu için çok pişmanın. Dört sene bu hataya mahkum edilmek istemiyorum” diye yazdı.

Paylaşımı sildi
Öğretmenin bu paylaşımı başta öğretmenler olmak üzere sosyal medyada tepkiye neden oldu. Gelen tepkiler üzerine öğretmen Hafize Dal söz konusu paylaşımı sildi.

‘Yanlış yaptığımızda karşılığını görürüz’
HalkTV'de yer alan habere göre konuya ilişkin Muş İl Milli Eğitim Müdürü Enver Kılıç, “Bizler devlet memuruyuz ve bir yanlış yaptığımızda karşılığını görürüz. Konuya ilişkin soruşturma başlatıldı. Gerekli tahkikat yapılıyor. Daha sonra karar verilecektir” dedi.

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