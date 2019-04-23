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Doğu Perinçek'ten olay çıkış Atatürk peygamber değil, onu yapması yanlıştı

Doğu Perinçek'ten olay çıkış Atatürk peygamber değil, onu yapması yanlıştı

Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek, 23 Nisan'ın 'Çocuk Bayramı' yapılmasını 'Atatürk'ün çok ciddi bir hatası' olarak nitelendirdi. Perinçek, "Atatürk peygamber değil, 23 Nisan'ı Çocuk Bayramı yapması yanlış, ben o balonları patlatıyorum" dedi.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, katıldığı televizyon programında Atatürk'ün 23 Nisan'ı Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı yapmasını yanlış bularak "Atatürk’ün bir yanlışı. 23 Nisan’ı Çocuk Bayramı yapmak bence yanlış. 23 Nisan bizim devrim günümüz. 23 Nisan’da padişah hükümeti yıkıldı" dedi.

'Bunlar büyük yanlışlar'

23 Nisan'ın 'balonlarla kutlanan bir bayrama' dönüştüğünü söyleyen Perinçek ayrıca şunları söyledi:

"Hata demiyorum, biraz daha ağırlaştırıyorum, çok ciddi bir hata diyorum. Bakın Atatürk peygamber değil, bunlar çok büyük yanlışlar. Bu itirazlar Atatürkçü değil. Türkiye bugün bir devrimin eşiğine gelmiş; üretim devrimi yapıyor. Bu devrimleri, siz çocuklara balon dağıtarak o devrimin meşalesini yakamazsınız. Çocuk Bayramı diye devrim unutturuluyor."

'Çocukların eline balon vererek...'

Odatv'de yer alan habere göre, çocuk Bayramı kapsamında kullanılan balonların 'Türkiye'yi devrimsizleştirmeye götürdüğünü' öne süren Perinçek ayrıca "Ben balonları savunmuyorum. Çocukların eline balonları vererek Türkiye'yi devrimsizleştirmeye götürüyorsunuz. Ben ise bu balonları patlatıyorum ve 'Bu bir devrim günüdür' diyorum" dedi.

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