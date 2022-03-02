Doğu Perinçek haddini aştı! Rusya'nın saldırılarına Hz. Muhammed'den örnek verdi

RUSYA'nın Ukrayna'yı işgal girişimini haklı bulduğunu belirten Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in savaşını Hz. Muhammed'in savaşına benzetti.

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Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, önceki gece, Ulusal Kanal'daki Çıkış Yolu programının konuğu oldu. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Perinçek, programda Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarını değerlendirdi.

İki ülke arasındaki gerilimi ABD üzerinden değerlendiren Perinçek, Rusya'nın emperyalizme savaş açtığını ve Ukrayna'ya barış getireceğini belirtti. "Savaşa hayır" sloganını da saçma bulduğunu belirten Perinçek, Rusya'nın savaşını Hz. Muhammed'in zulme karşı yaptığı savaşlara benzeterek şu ifadeleri kullandı:

"Milli kurtuluş savaşına evet, emperyalist savaşına hayır... Savaşa karşıysak ABD'nin genişlemesine tavır alacağız. 'Savaşa hayır' diyenlerin hiçbiri NATO'ya 'hayır' demiyor. ABD emperyalizmine 'hayır' demiyor. Hz. Muhammed'in savaşına 'hayır' diyebilir misiniz? Zulme karşı savaştılar."