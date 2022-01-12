Doğu Perinçek "ABD Türkiye'yi işgal edecek mi?" dedi? 'Türkiye seçime giderken ABD silahlı şiddet uygulayacak'

'Kaos geliyor' korosuna Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek de katıldı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı, Rasim Ozan Kütahyalı'nın körüklediği 'kaos' kampanyasına katılan Perinçek, "Türkiye sandığa giderken ABD silahlı şiddet uygulayacak Türkiye'ye" deyip Yunanistan'a yerleşen ABD askerlerinin bunun için olduğunu iddia etti.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Ulusal Kanal'da gündeme ilişkin değerlendirmeler yaparken, seçimlere giderken kaos yaşanacağını sokakların karışacağını iddia etti. Kazakistan'da yaşananlara değinen Perinçek, "Kazakistan kendi 15-16 Temmuz'unu yaşıyor. Burada çok büyük ders var. Silah kullananlar ABD'nin aleti olan terör örgütleri" diye konuştu. Perinçek şöyle devam etti:

'Bunlar Türklüğe karşı silah çekti'

- Birinci çıkartacağımız ders bunlar ABD'nin kullandığı terör örgütleridir ve bunlar Türklüğe karşı silah çekmişlerdir.

- Dünya çapındaki saflaşmada Rusya ve Çin Türkiye'nin ve Türk devletlerinin yanında cephe tutuyorlar. Bu cepheleşmeyi bizim çok iyi anlamamız lazım.

- Karadeniz'de Ukrayna'nın bütün yüzü ortaya çıktı. Kazakistan'daki terör örgütleri Ukrayna'da karargah kurmuş. Oraya kaçıyorlar.

'Bu işler silahla çözülüyor'

- Üçüncü ders. Bu işler silahla çözülüyor. FETÖ darbesi silahla bastırıldı. PKK da silahla temizleniyor. Kazakistan'da da silahla çözüldü.Afganistan'da da silahla çözüldü. ABD temizlendikçe Türkiye rahatlıyor.

ABD namluları gösteriyor, tanklarını yerleştiriyor

- Türkiye sandığa giderken ABD silahlı şiddet uygulayacak Türkiye'ye. ABD namlularını gösteriyor. Tanklarını yerleştiriyor. Hedefinin Türkiye olduğu askeri manevrada açıklandı.



