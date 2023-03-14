Doğu Perinçek 100 bin imzayı bulamadı YSK'ya 'kolaylaştıralım' başvurusu yaptı

Cumhurbaşkanı adaylığını haftalar öncesinden açıklayıp imza toplamaya başlayan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, adaylık için gereken 100 bin imzayı bulamadı. Vatan Partisi yöneticileri YSK Başkanı Ahmet Yener'i ziyaret etti. Heyet, cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecinde 100 bin imza toplanmasının kolaylaştırılması için öneriler sundu. 2018 seçimlerinde de 100 bin imzayı bulamayan Doğu Perinçek, CHP'lilerin son günlerde verdiği destekle 100 bin imzaya ulaşmıştı.

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Cumhurbaşkanı adaylığı için 100 bin imza toplamaya başlayan ilk parti Doğu Perinçek'in Vatan Partisi olmuştu. Seçim kararı açıklanmadan haftalar önce imza toplamaya başlayan Vatan Partisi, Doğu Perinçek'in cumhurbaşkanı adaylığı için 100 bin imzayı bugüne kadar bulamadı. Bunun üzerine YSK Başkanı Ahmet Yener'i ziyaret eden Vatan Partisi yöneticileri, 100 bin imza işinin kolaylaştırılmasını istedi.

YSK Başkanı'na 6 maddelik öneri sundular

Vatan Partisi heyetinde, Genel Sekreter Özgür Bursalı, Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Av. Mehmet Cengiz, Hukuk İşleri Bürosu Başkanı Av. Nusret Senem ve MKK üyesi Av. Erdem Cömert yer aldı. Heyet, cumhurbaşkanlığı adaylığı için 100 bin imzanın toplanmasının kolaylaştırılması için YSK Başkanı Ahmet Seven'e 6 maddelik bir öneri sundu. İşte Vatan Partisi'nin 100 bin imza için kolaylaştırma önerileri...

İşte Vatan Partisi'nin istekleri...

- E-Devlet yoluyla cumhurbaşkanı aday tercihi başvurularının da olanaklı hale getirilmesini,

- Cumhurbaşkanlığına aday teklifine ilişkin başvuru süresinin 2 hafta olarak belirlenmesini,

- İstanbul, İzmir, Aydın, Bursa ve Antalya illerindeki bir kısım İlçe Seçim Kurullarının taşınması yolundaki Kurulunuz kararından rü’cu edilmesini,

Vatandaşların yalnızca kayıtlı oldukları değil, herhangi bir ilçe seçim kurulunda da imza verebilmesini,

- Cumhurbaşkanlığı aday teklifine ilişkin başvuruların yapıldığı süre boyunca İlçe Seçim Kurullarının çalışma saatlerinin 8.00 – 22.00 arası olarak belirlenmesi hususunda karar alınmasını,

- Daha önce başvurduğumuz üzere, yurt dışında kayıtlı seçmenlerin cumhurbaşkanı aday tercihi başvurularının yurt dışı ilçe seçim kurulu temsilciliklerinde bizzat yapılması hususunda karar alınmasını ve gereğinin yapılmasını talep ederiz.