Doğu Perinçek 10 ayrı suçtan sabıkalı ismi danışman yaptı! 'Ahlakı ve örnek hareketleriyle...'

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışman skandalları konuşulurken, bir skandal danışman ataması da Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'ten geldi. Perinçek, birçok suçtan sabıkası olan ve dolandırıcılıktan yargılanan Emin Adanur’u 'ahlakı ve örnek davranışları' nedeniyle danışman yaptı.

Abone ol

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, birçok suçtan sabıkası olan ve dolandırıcılıktan yargılanan Emin Adanur’u danışman yaptı. Perinçek, “Adanur; bilgi birikimi, ahlakı ve örnek hareketleriyle bizimle birlikte olacak” dedi.

Halen dolandırıcılıktan yargılanıyor

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, birçok suçtan sabıkası olan ve dolandırıcılıktan yargılanan Emin Adanur’u danışman yaptı. Perinçek, “Adanur; bilgi birikimi, ahlakı ve örnek hareketleriyle bizimle birlikte olacak” dedi.

Perinçek, Vatan Partisi’nin İstanbul’da bulunan merkez binasında Emin Adanur ile bir açıklama yaptı. Paralarını aldığı onlarca aileye konutlarını teslim etmediği için halen dolandırıcılık suçlamasıyla yargılanan ve yurtdışına çıkış yasağı bulunan Adanur’u danışmanlık görevine atadığını açıklayan Perinçek şunları söyledi:

Ahlakı ile bütün örnek hareketleriyle...

“Sayın Adanur, önümüzdeki süreçte kurultay yaptığımızda bizim partimizin merkezi organlarında yer alacak. Bursa bizim pilot illerimizden biridir. Emin Adanur, Vatan Partisi Genel Başkan Danışmanı olarak önümüzdeki dönem bilgi birikimi ile ahlakı işe bütün örnek hareketleriyle bizimle birlikte olacak.”

Yüzünüzü asla kara çıkarmayacağım

Adanur ise “Sayın Doğu Perinçek ile birlikte çalışmak benim için bir onurdur. Çok teşekkür ediyorum beni böyle bir göreve layık gördüğünüz için yüzünüzü asla kara çıkarmayacağım” ifadelerini kullandı.