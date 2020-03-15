Doğu Demirkol ve Farah Zeynep Abdullah ayrıldılar! Birbirlerini sildiler
2019'un sonlarına doğru aşk iddialarıyla magazin gündemine bomba gibi düşen komedyen Doğu Demirkol, Farah Zeynep Abdullah ilişkilerine son noktayı koydular.
Farah Zeynep Abdullah, meslektaşı Ahmet Rıfat Şungar'dan ayrılık kararı aldıktan sonra, komedyen ve oyuncu Doğu Demirkol ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Geçtiğimiz yıl Kasım ayında gittikleri ABD'deki film festivalinde birliktelikleri başlayan çift yolları ayırmak kararı aldılar.
Ayrılık kararı sonrası, ikili sosyal medya hesaplarından birbirlerini takip etmeyi de bıraktı. Geçtiğimiz günlerde bir tiyatro oyunu çıkışı görüntülenen Ahmet Rıfat Şungar'a, eski sevgilisi Farah Zeynep Abdullah'ın arkadaşı Doğu Demirkol ile aşk yaşadığı sorulmuştu.
Oyuncu sürpriz aşk için, "Şimdi onların güzel bir ilişkisi var. İnsanların mutluluğu üzerine konuşmak istemiyorum" demişti.
Ahmet Rıfat Şungar ile Doğu Demirkol 'Ahlat ağacı' filminde birlikte rol almıştı... Filmde Doğu Demirkol, Ahmet Rıfat Şungar'in kız arkadaşını elinden alıyordu. İkili daha sonra birbiriyle kavgaya tutuştular.