Doğu Akdeniz'de sağanak yağışa dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Akdeniz'de devam eden yağışların bugün, Adana, Mersin ve Osmaniye çevreleri ile Kahramanmaraş'ın güneybatı kesimlerinde, yarın ilk saatlerden itibaren ise Hatay kıyıları, Kahramanmaraş, Kayseri'nin güney ve doğusu, Sivas'ın güneyi, Malatya'nın güney ve batısı ile Adıyaman'ın kuzeyinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.