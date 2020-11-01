Doğduğun Ev Kaderindir'in yıldızı Demet Özdemir hayalini açıkladı! İtalyanlarla bakın neden şaşırmış

Uzun ve güçlü saçları ile dikkat çeken Demet Özdemir "Uzun saç sizin için ne anlam ifade ediyor?" sorusuna "Her kadın hayatının bir döneminde de olsa mutlaka uzun saçlara sahip olmak istemiştir. Ben hayatının her döneminde o uzun ve güçlü saçlara sahip olmak isteyenlerdenim. Herkes, özellikle yakın çevrem, saçlarımın benim için ne kadar önemli olduğunu bilir. Yoğun iş tempoma rağmen evde mutlaka kendime ve saç bakımıma vakit ayırıyorum." dedi.