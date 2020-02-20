Doğduğun Ev Kaderindir'i bitirecek hata seyirciye pes dedirtti!
TV 8 ekranlarının yeni bombası Doğduğun Ev Kaderindir dizisi ekranlarda fırtınalar estirmeye devam ediyor. Gerçek hayattan uyarlanan senaryosu ile ilgiyle izlenen dizide izleyicinin gözünden kaçmayan büyük bir hata var.
Doğduğun Ev Kaderindir dizisi TV 8 ekranlarında çarşamba akşamları seyircisi ile buluşuyor. Gerçek hayattan senaryosu ile daha ilk bölümden izleyiciyi içine çeken dizinin başrollerinde Zeynep karakterine hayat veren Demet Özdemir ve Mehdi'yi oynayan İsmail Çelikkol var.
Psikiyatr Gülseren Budayıcıoğlu'nun Camdaki Kız kitabından yaşanmış, gerçek bir hayat hikayesinin anlatıldığı dizide haftalardır izleyicinin gözünden kaçmayan isyan sosyal medyada konu olan bir hata var.
Dizide 20'li yaşlarının sonuna gelmiş, küçükken yaşadığı acıları bir türlü unutamadığı için aradığı aşkı bulamamış ve evlenmekten korkan Zeynep karakterine hayat veren Demet Özdemir'in dizide sessiz ve donuk olması, repliklerinin çok kısa olması izleyicinin tepkisine neden oldu.
Bir önceki dizisi Erkenci Kuş'ta seyircinin neşeli ve konuşkan hallerine alıştığı Demet Özdemir'in dizide çok pasif gösterilmesine alışamayan seyirciler bu konuyu sosyal medyaya taşıdı.