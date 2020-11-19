Doğduğun Ev Kaderindir'deki şok ayrılığı Demet Özdemir ifşa etti
TV8'in en çok izlenen yapımlarından biri olan Doğduğun Ev Kaderin'de sessiz sedasız bir ayrılık yaşandı. Dizinin Zeynep'i Demet Özdemir sosyal medyada attığı bir mesajla giden oyuncuyu ifşa etti.
TV 8 ekranlarının en çok izlenen dizilerinde biri olan Doğduğun Ev Kaderin'dir 2. sezonu ile yine fırtınalar estirmeye devam ediyor. Psikiyatrist Gülseren Budayıcıoğlu'nun Camdaki Kız kitabından uyarlanan dizi her hafta reyting listesinde kanalın yüzünü güldürürken sosyal medyanında en çok konuşulanlarından olmayı başarıyor.
Hayatları boyunca hem aileleri hem de içinde bulundukları şartlar nedeniyle oldukça zor günler geçiren Mehdi ve Zeynep'in imkansızlıklar dolu aşkını anlatan dizinin konusu kadar oyuncuları da performansları ile alkış alıyor.
Demet Özdemir (Zeynep) ve İbrahim Çelikol'un (Mehdi) başrolünde olduğu dizide şok bir ayrılık yaşandı. Dizide Faruk karakterine başarılı bir şekilde hayat veren oyuncu Engin Hepileri’nin artık hikayede olmayacağı ortaya çıktı.
Dizideki oyunculuğu ile dikkat çeken Engin Hepileri, daha Kimse Bilmez dizisi final yapmadan Doğduğun Ev Kaderindir’e geçmiş ve bu olay günlerde konuşulmuştu. Dizinin kilit isimlerinde olan biri olan oyuncu bu teklifin ardından sessizce diziden kaybolmuştu.