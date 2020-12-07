Doğduğun Ev Kaderindir'de veda Demet Özdemir hoşçakalın dedi paylaştı
TV8 ekranlarının en çok izlenen ve sevilen dizilerinden biri olan Doğduğun Ev Kaderindir'in başrol oyuncu Zeynep'e hayat veren başarılı isim Demet Özdemir sosyal medyadan veda etti. Diziden ayrılıyor mu sorusu akılları karıştırdı.
TV 8 ekranlarında gerçek bir hayat hikayesinde esinlenerek kurgulanan dizi Doğduğun Ev Kaderin çarşamba akşamlarına adını yazdırmaya devam ediyor. Psikiyatrist Gülseren Budayıcıoğlu'nun Camdaki Kız kitabından beyaz cama uyarlanan dizide bir veda yaşandı.
Daha çok komedi dizilerinde görmeye alışık olduğumuz oyuncu Demet Özdemir, dramada da başarılı olduğunu performansı ile seyirciye gösterdi ve kendini ispatladı. Zeynep karakterinin yaşadıklarını seyirciye geçiren Özdemir'in sosyal medyada yaptığı bir paylaşım ise kafaları karıştırdı.
Partneri İbrahim Çelikkol ile dizide son haftalarda araları bozuk olsa da kamera arkasında ikili çok keyifli anlar yaşıyor. Komik ve eğlenceli set hallerini sosyal medyada paylaşan Demet Özdemir'in bu videoları binlerce takipçisi tarafından beğenerek izleniyor.
Dizinin sıkı takipçileri Doğduğun Ev Kaderindir'in Balat'ın nostaljik sokaklarında çekildiğini biliyor. Zeynep ve Mehdi'nin yolları ilk bölümlerde Balat'ta keşişmiş, orada evlenmiş ve bir süre yaşamışlardı.