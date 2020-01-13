Doğduğun Ev Kaderindir yıldızı Demet Özdemir'den itiraf geldi! Duygusal anlar

Senaryo kendisine geldiğinde çok etkilendiğini söyleyen Özdemir, şunları söyledi:

"Senaryo bana geldiğinde beni hikayeye ısıtan Gülseren Hanım oldu. İnsanlara örnek olacak ve etkileyecek böyle bir hikayeyi ortaya çıkarması beni çok etkiledi.