Doğduğun Ev Kaderindir yıldızı Demet Özdemir'den itiraf geldi! Duygusal anlar
TV8 dizisi Doğduğun Ev Kaderindir başrolü Demet Özdemir, Eser Yenenler Show'a katıldı, diziyi nasıl kabul ettiğini anlatırken itirafını da yaptı.
Pazar akşamlarının şov programı Eser Yenenler Show'a TV8'in patronu Acun Ilıcalı, Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin başrol oyuncusu Demet Özdemir ile hikayenin yazarı Gülseren Budayıcıoğlu katıldı.
Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde başrolü İbrahim Çelikkol ile paylaşan Demet Özdemir, dizide en çok etkilendiği sahneyi anlattı.
Senaryo kendisine geldiğinde çok etkilendiğini söyleyen Özdemir, şunları söyledi:
"Senaryo bana geldiğinde beni hikayeye ısıtan Gülseren Hanım oldu. İnsanlara örnek olacak ve etkileyecek böyle bir hikayeyi ortaya çıkarması beni çok etkiledi.
Son dizimden sonra çok senaryo geldi ama bu hikayeyi çok sevdim. Dizinin ilk bölümündeki her sahne çok vurucuydu. Ama Zeynep'in annesiyle doğum gününde karşılaştığı sahnede çok etkilendim.