Doğduğun Ev Kaderindir yıldızı Demet Özdemir Oğuzhan Koç aşkı bomba! Yakalandılar
Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç aşkı magazin gündemine bomba gibi düştü. İkili, Alaçatı'da fena yakalandı.
Geçtiğimiz aylarda ortaya çıkan Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir'in aşk yaşadığı iddiası yeniden alevlendi. İkili, o dönem aşk iddialarını yalanladı fakat yeni bomba ikilinin yeni yıla Alaçatı'da beraber girmesi oldu.
Aşk iddialarını sürekli yalanlayan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un, yeni aşka yelken açması sosyal medyanın gündemine oturdu.
Alaçatı'da bir otelde üç gün tatil yapan çiftten Koç, Özdemir'i O Ses Türkiye'nin yılbaşı çekimleri ve provalarında da yalnız bırakmadı.
Geçtiğimiz yıl da Oğuzhan Koç'la görüntülenen Demet Özdemir, aşk söylentilerine, "O benim arkadaşım, beni evime bıraktı" açıklamasını yapmıştı.